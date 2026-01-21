PSD cere intervenția urgentă a autorităților române, după decizia Ucrainei privind dubla cetățenie

O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, care a intrat în vigoare pe 16 ianuarie, a stârnit nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina.

Legea stipulează condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, dar şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetăţenie.

Pe acea listă se află doar cinci țări: Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii şi Canada. Lista nu include şi România, fapt care îi îngrijorează pe românii din Ucraina.

În acest context, Partidul Social Democrat (PSD) cere autorităților române să intervină urgent în această chestiune pentru a clarifica motivul pentru care România a fost exclusă din acea listă.

PSD este de părere că o astfel de decizie afectează comunitatea românească din Ucraina, contrastează cu sprijinul necondiționat oferit de România Ucrainei și chiar ar putea afecta procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Partidul Social Democrat solicită instituțiilor cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale și Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice urgent cu autoritățile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie.

PSD consideră că această omisiune afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina și contrastează puternic cu sprijinul necondiționat oferit de țara noastră, pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean.

O astfel de abordare arbitrară din partea autorităților ucrainene poate afecta inclusiv procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană. Noua reglementare este profund nedreaptă în raport cu sacrificiul etnicilor români care au căzut la datorie pe frontul ucrainean”, se arată în comunicatul de presă.

„România a manifestat în permanență o atitudine corectă față de Ucraina”

De asemenea, PSD a punctat faptul că românii reprezintă a doua mare minoritate etnică din Ucraina și că România a avut o atitudine corectă față de Ucraina, asemănătoare cu cea a țărilor europene aflate pe listă.

„PSD solicită autorităților române să intervină ferm și urgent pentru rezolvarea acestei probleme având în vedere că românii reprezintă a doua mare minoritate etnică din țara vecină.

România a manifestat în permanență o atitudine corectă față de Ucraina, similară cu cea a Poloniei, Cehiei sau Germaniei pentru care noua legislație ucraineană permite acorduri de dublă cetățenie”, a transmis Partidul Social Democrat în comunicatul de presă.

