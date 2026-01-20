€ 5.0929
DCNews Stiri România, exclusă de Ucraina de pe lista dublei cetățenii. Noua lege dată de Kiev inflamează comunitatea românească din Ucraina
Data actualizării: 18:12 20 Ian 2026 | Data publicării: 17:22 20 Ian 2026

România, exclusă de Ucraina de pe lista dublei cetățenii. Noua lege dată de Kiev inflamează comunitatea românească din Ucraina
Autor: Andrei Itu

Untitled Foto ilustrativ Pexels

O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina.

Actul normativ adoptat de autorităţile de la Kiev stipulează condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, însă şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetăţenie.

Ce state se află pe listă

Pe listă se află cinci țări, dintre care trei din Europa şi două de pe continentul american. Acestea sunt Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii şi Canada. Lista nu include şi România, fapt care îi îngrijorează pe românii din Ucraina.

În cazul acestor țări, cetăţenii ucraineni pot dobândi a doua cetăţenie fără a fi obligaţi să renunţe la cetăţenia ucraineană. Totodată, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetăţeni ucraineni într-o procedură simplificată.

Formă de subapreciere a României de către autorităţile de la Kiev

Avocatul ucrainean de origine română Eugen Pătraş spune că decizia de a limita la cinci lista ţărilor pentru care este acceptată dubla cetăţenie este o formă de subapreciere a României de către autorităţile de la Kiev.

"Am fi aşteptat ca toate ţările din Uniunea Europeană, care sprijină necondiţionat Ucraina în actualul conflict să fie incluse pe acea listă. În plus poate să fie şi Statele Unite, şi Canada. Mi se pare că ţările care fac parte din Uniunea Europeană sunt tratate discriminatoriu. Cu atât mai mult România.

După ruşi, comunitatea de români este a doua din punct de vedere numeric şi, având în vedere sprijinul necondiţionat pe care îl acordă România Ucrainei în actualul conflict şi având în vedere sutele de etnici români care au căzut la datorie pe frontul ruso-ucrainean, era normal, firesc şi de aşteptat ca şi România să fie inclusă pe acea listă", a declarat, pentru Agerpres, Eugen Pătraş.

Legea privind instituirea dreptului la cetăţenie multiplă

Legea privind instituirea dreptului la cetăţenie multiplă a fost promulgată de preşedintele Volodimir Zelenski în luna iulie 2025, dar Guvernul de la Kiev a adoptat, pe 5 noiembrie 2025, lista țărilor cu care va fi aplicată cetăţenia multiplă

"Se va acorda prioritate acelor ţări care se numără printre cei mai apropiaţi şi mai siguri aliaţi", a transmis, atunci, Ministerul de Externe al Ucrainei.

Criteriile luate în considerare pentru formarea țărilor "partenere"

Criteriile fi luate în considerare la formarea listelor ţărilor "partenere" au fost următoarele: apartenenţa la Grupul celor Şapte (G7); apartenenţa la UE; aplicarea de sancţiuni contra Federaţiei Ruse pentru agresiunea contra Ucrainei; sprijin pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei - poziţia în timpul votării în organizaţiile internaţionale; existenţa relaţiilor de parteneriat strategic sau de altă natură.

De asemenea, a fost avut în vedere nivelul şi perspectivele dezvoltării relaţiilor bilaterale; sprijinul financiar acordat Ucrainei; alte criterii ce pot influenţa semnificativ asupra asigurării intereselor naţionale ale Ucrainei în domeniul politicii externe şi interne.

Vezi și - Ce spun românii din Ucraina despre noua lege a minorităților naționale care le limitează drepturile / video

Comentarii

x close