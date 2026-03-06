€ 5.0941
Stiri

DCNews Stiri Fostul șef al Vămii Constanța Sud, Lică Parfenie, arestat preventiv pentru luare de mită; Adjunctul scapă cu control judiciar
Data actualizării: 20:17 06 Mar 2026 | Data publicării: 20:15 06 Mar 2026

Fostul șef al Vămii Constanța Sud, Lică Parfenie, arestat preventiv pentru luare de mită; Adjunctul scapă cu control judiciar
Autor: Andrei Itu

bărbat reținut Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud. În schimb, fostul său adjunct, Christian Gudu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Fostul şef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud este acuzat de săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (şase acte materiale).

Însă, tribunalul a respins solicitarea DNA de arestare a lui Christian Gudu, fost adjunct al şefului Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud. Christian Gudu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Fostul şef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud ar fi pretins  sume între 100 şi 350 de euro pentru fiecare container importat

"În data de 24 noiembrie 2025, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăţi comerciale care desfăşura activităţi în Portul Constanţa sume de bani cuprinse între 100 şi 350 de euro pentru fiecare container importat.

Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalităţile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfăşura cu prioritate şi fără dificultăţi. Astfel, în perioada decembrie 2025 - martie 2026, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi primit, prin intermediul aceleiaşi persoane (colaborator în cauză), suma totală de 15.100 de euro pentru facilitarea acestor proceduri", a transmis DNA, vineri, într-un comunicat de presă.

Vezi și - Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi

Lică Octavian Parfenie ar fi fost sprijinit de fostul adjunct în două dintre situații

Potrivit DNA, Lică-Octavian Parfenie ar fi fost sprijinit în două dintre situaţii de Christian Gudu. În cauză, se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane, notează Agerpres.

Vezi și - Un șef al Poliției Locale și un fost șef la Piețe, numiți la conducerea Vămii Constanța Sud Agigea

vama constanta sud agigea
arestare preventiva
luare de mita
Comentarii

