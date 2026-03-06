€ 5.0941
DCNews Stiri Protest la Cotroceni. #Rezist cere blocarea numirilor „interesante” ale lui Nicușor Dan pentru șefia Parchetelor. B. Chirieac: Au recurs la o nouă bătălie
Data publicării: 23:59 06 Mar 2026

Protest la Cotroceni. #Rezist cere blocarea numirilor „interesante” ale lui Nicușor Dan pentru șefia Parchetelor. B. Chirieac: Au recurs la o nouă bătălie
Autor: Tiberiu Vasile

Protest la Cotroceni. #Rezist cere blocarea numirilor „interesante” ale lui Nicușor Dan pentru șefia parchetelor. Chirieac: O nouă bătălie pentru justiție Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Zeci de protestatari s-au adunat vineri seară la Cotroceni, cerând președintelui Nicușor Dan să blocheze numirile pentru șefia parchetelor. Bogdan Chirieac avertizează că lupta pentru Justiție continuă.

Vineri seară, zeci de oameni s-au adunat în fața Palatului Cotroceni din București, scandând și afișând pancarte cu mesaje precum „Procurori independenţi, nu obedienţi” sau „Vrem integritate, nu nume pătate”. Protestatarii îi cer președintelui Nicușor Dan să respingă propunerile Ministerului Justiției pentru conducerea marilor parchete și să își respecte angajamentele privind reforma justiției.

Președintele a ieșit să discute cu oamenii și a răspuns direct mulțimii. Acesta a afirmat că își va asuma fiecare numire și că procurorii propuși vor beneficia de „girul său”. „Am cam de o sută de ori mai multe informații despre sistemul de parchete din România decât aveți dumneavoastră”, le-a transmis președintele protestatarilor, încercând să certifice transparența deciziilor. Nicușor Dan a mai anunțat că va organiza întâlniri periodice cu cei numiți în funcții, iar rezultatele acestor numiri vor putea fi evaluate în aproximativ șase luni. Analistul Bogdan Chirieac a comentat momentul într-o intervenție la România TV.

Nu s-au așteptat ca președintele Dan să iasă să discute

"S-a încercat, acum două luni de zile, capturarea Justiției din România. Totul a început de la un film de propagandă (nr. documentarul Recorder 'Justiția Capturată'), care, înțeleg, că a și costat foarte mult. Este făcut de un ONG care se află, sub acoperire, sub eticheta unei instituții de presă. În documentar se cerea demiterea foștilor procurori șefi de la Parchetul General, de la DNA, și înlocuirea lor cu niște procurori, probabil, aserviți zonei neomarxiste. Știm cu toții conferința de presă de la Curtea de Apel, ce s-a încercat acolo, mișcările, dar nu s-a reușit acest lucru. S-a mers pe procedura standard. Se pare, spre cinstea și onoarea sa, că președintele Nicușor Dan a învățat bine, ca un matematician ce este, pare unul temeinic, ce se întâmplă în România și nu a dat curs alegerii procurorilor pe criterii neomarxiste. Știm cu toții ce a apărut în presă, care sunt favoriții și așa mai departe.

Văzând că nu a reușit acea tentativă de capturare a Justiției, unde câteva organe independente de presă s-au opus și au dezvăluit exact cum stau lucrurile, au recurs la o nouă bătălie. Acel episod a fost doar o bătălie, dar războiul e departe de a se sfârși. Se mai încearcă ceva acum. Un ONG a încercat să facă o demonstrație în fața Palatului Cotroceni. Nu s-au așteptat ca președintele Dan să iasă să discute. A ieșit, a discutat și le-a spus foarte clar că are încredere în ei. 'Sunt oameni interesanți', a spus domnia sa. Probabil că o să ne definească ce să înțelegem prin interesant. A spus, totuși, că are încredere în ei. Îi va desemna după ce CSM-ul își va da acordul.

Punerea în discuție a doamnei judecător Lia Savonea, acolo, la protest, este absurdă. Dânsa nu poate fi numită și nu poate fi revocată în acest moment. N-are cum, pur și simplu. Nu are niciun rol în această procedură. La fel de bine puteau să-i ceară să-l demită pe Vladimir Putin sau pe Emmanuel Macron. Nu e în povestea asta. Trebuie să ne așteptăm, în continuare, la mișcări de guerilă pentru ca anumiți magistrați, apropiați de această mișcare, să fie numiți în aceste funcții", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan, analiză "amplă" pe numirile la Parchete: Sunt în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale
 

acest articol reprezintă o opinie
Protest la Cotroceni. #Rezist cere blocarea numirilor „interesante" ale lui Nicușor Dan pentru șefia Parchetelor. B. Chirieac: Au recurs la o nouă bătălie
