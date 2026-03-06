€ 5.0941
DCNews Stiri Rusia, acuzată de implicare indirectă în război, de partea Iranului. Dezvăluirile unor oficiali americani
Data publicării: 14:58 06 Mar 2026

Rusia, acuzată de implicare indirectă în război, de partea Iranului. Dezvăluirile unor oficiali americani
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu presedintele Vladimir Putin Președintele Rusiei, Vladimir Putin se teme că ar putea fi și el asasinat. Foto: Agerpres.

Trei oficiali din Statele Unite ale Americii au declarat pentru Washington Post că Rusia a furnizat Iranului informații despre locațiile navelor, aeronavelor, personalului și activelor americane în Orientul Mijlociu.

Informațiile privind direcționarea au inclus amplasamentele navelor de război și aeronavelor americane în Orientul Mijlociu, au declarat oficialii, potrivit The Washington Post.

Precizările oficialilor de la Washington sunt primul indiciu că Federația Rusă participă - chiar și indirect - la război, într-un efort descris ca fiind „destul de cuprinzător”.

Întrebat la începutul acestei săptămâni despre influența Chinei sau a Rusiei în conflictul cu Iranul, secretarul de război Pete Hegseth a răspuns că „nu sunt cu adevărat un factor aici”.

Simultan cu dezvăluirile din Washington Post, ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat vineri într-un interviu pentru postul de televiziune american NBC că Rusia şi China „sprijină politic şi în alte moduri“ Republica islamică, fără să precizeze în ce fel anume. 

Cooperarea militară între Moscova şi Teheran „nu a fost niciodată un secret“, a spus el, potrivit EFE.

O nouă țară vrea să intre în NATO, după începerea războiului cu Iranul: Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine

Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
iran
razboi
sua
