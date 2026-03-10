Donald Trump amenință Iranul cu consecințe militare fără precedent, dacă minează Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american Donald Trump a avertizat marţi că vor exista consecinţe militare importante dacă Iranul decide să mineze strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal 20% din producţia mondială de petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL), transmite AFP.

"Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine şi acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecinţele militare pentru Iran vor fi fără precedent", a avertizat preşedintele Statelor Unite într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Gardienii Revoluţiei din Iran au afirmat că au atacat un petrolier în strâmtoarea Ormuz la sfârşitul săptămânii trecute, spunând că ruta este închisă traficului din cauza escaladării conflictului.

