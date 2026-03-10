€ 5.0955
Donald Trump amenință Iranul cu consecințe militare fără precedent, dacă minează Strâmtoarea Ormuz
Data publicării: 22:53 10 Mar 2026

Donald Trump amenință Iranul cu consecințe militare fără precedent, dacă minează Strâmtoarea Ormuz
Autor: Ioan-Radu Gava

Acord sau război. Trump a dat un ultimatum de 10 zile Iranului Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump solicită Iranului să îndepărteze minele din Strâmtoarea Ormuz, dacă a amplasat până acum așa ceva.

Preşedintele american Donald Trump a avertizat marţi că vor exista consecinţe militare importante dacă Iranul decide să mineze strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal 20% din producţia mondială de petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL), transmite AFP.

"Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine şi acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecinţele militare pentru Iran vor fi fără precedent", a avertizat preşedintele Statelor Unite într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Gardienii Revoluţiei din Iran au afirmat că au atacat un petrolier în strâmtoarea Ormuz la sfârşitul săptămânii trecute, spunând că ruta este închisă traficului din cauza escaladării conflictului.

CITEȘTE ȘI               -              Surse: SUA ar putea trimite aeronave la baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Iran. Bogdan Chirieac: Am deveni o țintă!

donald trump
iran
razboi
strâmtoarea Ormuz
