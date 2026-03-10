€ 5.0955
DCNews Stiri Ionuț Mocanu (Qognify): SAFE poate transforma România din consumator de tehnologie militară în hub regional / Video
Data publicării: 14:27 10 Mar 2026

EXCLUSIV Ionuț Mocanu (Qognify): SAFE poate transforma România din consumator de tehnologie militară în hub regional / Video
Autor: Andrei Itu

Ionut Mocanu Qognify Ionuț Mocanu, CEO & Co-Founder Qognify la DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 / Foto Vlad Roibu

Ionuț Mocanu, CEO & Co-Founder Qognify, a subliniat, în cadrul conferinței DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26), importanța validării reale a tehnologiei militare și oportunitățile oferite de Programul SAFE (Security Action for Europe).

Ionuț Mocanu a vorbit, printre altele, despre inițiativa SAFE care dă posibilitatăți companiilor, dar și Armatei Române la interoperabilitate și la consolidarea lanțurilor de furnizare din industria de apărare, fapt esențial în momente de criză.

„Dacă ar fi să spun, foarte simplu, despre nevoia pe care noi o rezolvăm aș spune așa: Livrăm sisteme aeriene moderne, relevante operațional, care pot fi produse, testate și adaptate rapid și livrate în teren, într-un timp foarte scurt. Credem cu tărie că a spune că produsul funcționează fără a demonstra operațional această capabilitate de execuție și performanță în domeniul apărării este o diferență între viață și moarte. Și capabilitatea de a demonstra un produs validat, care a zburat, testat și implementat feedback-ul clientului este important și de actualitate”, a declarat Ionuț Mocanu.

Oportunitate cu SAFE

„Din punct de vedere al SAFE-ului, cred că ar trebui să îl privim pe mai multe paliere. Noi, ca și companie, poate mică, dar agilă și cu un produs real, relevant, în acest domeniu, reprezintă un acces, într-un cadru legal, unde putem avea oportunitatea să prezentăm produse și să colaborăm cu beneficiari finali. Pentru Armata Română, probabil că SAFE reprezintă o posibilitate de a întâlni parteneri noi de dialog, agili, care pot integra, dezvolta și colabora cu companii mai mari, într-un sistem arhitectural mult mai complex, inclusiv de a implementa sistemele noastre într-o apărare stratificată care poate crește performanțele.

Fabrică de drone în București

În același timp, Ionuț Mocanu a spus că acest cadru poate ajuta România să aibă un nou statut, de la consumator de tehnologie militară la cel de producător și hub regional.  Mai mult, Ionuț Mocanu a anunțat o investiție de 2 milioane de euro pentru finalizarea unei fabrici de producție de drone în București.

„Pentru industria defence din România acest lucru l-aș vedea ca o interoperabilitate între parteneri și la întărirea lanțului de furnizare de componente și know-how. Antevorbitorii mei au menționat cât de importante sunt aceste lanțuri de furnizare în timp de pace, dar mai ales în timp de criză. Nu în ultimul rând, pentru economie s-ar traduce și în ingineri, care vor dobândi niște capabilități și un know-how care va rămâne local, capabilități date și de producție, de proprietate intelectuală de ce nu. Iată că, ușor, prin această oportunitate oferită de SAFE, România poate să se transforme dintr-un consumator de tehnologie militară într-un adevărat hub sau chiar producător de tehnologie care va întări apărarea națională.

Vă aduc o veste despre cum ne propunem să materializăm cele afirmate,  tocmai am încheiat o rundă de investiție de 2 milioane de euro, dintr-un proiect mai mare de 10 milioane de euro. Acest capital va genera finalizarea și operaționalizarea fabricii de producție de drone în București până la sfârșitul lunii martie, a declarat Ionuț Mocanu, CEO & Co-Founder Qognify, în cadrul conferinței DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”. 

VIDEO

program SAFE
aparare
defense romania
Comentarii

