Proiectele României pentru finanțarea prin Programul SAFE. Anunțurile zilei de la Guvern / video

Luni, 26 ianuarie 2026, de la ora 16:00, va avea loc o conferință de presă susținută de viceprim-ministrul, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, de secretatul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, și de secretarul de stat de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu

Tema: proiectele incluse în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE

Conferința de presă este transmisă LIVE pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria

Declarații Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale:

E important că am arătat că se poate. Comisia Europeană a validat Programul SAFE în totalitate în prima tranșă. S-a obținut o finanțare în condiții foarte avantajoase pentru România.

România are un plan aprobat de CSAT și Parlament pentru înzestrare. Varianta era să achiziționăm la un cost foarte mare sau pentru a finanța prin acest mecanism.

Suntem forțați să demonstrăm că reușim să producem într-un timp foarte scurt.

Al treilea avantaj este dezmorțirea industriei naționale de apărare.

Cu privire la aceste proiecte, am spus că eu consider că e foarte important să fie publcie. Nu e niciun secret la mijloc când e vorba de bani publici.

21 de proiecte care au legătură cu MAPN de 9,53 mld euro: 10 cu achiziții în comun cu alte state, 11 ale României. Exemple de achiziții în comun: este semnat deja contractul cu Franța pentru rachetele Mistral. Vor fi 12 elicopetere H225 modelul mai nou luate din Franța, 12 radare din nou în comun cu Franța, 3 sisteme de apărare antiaeriană care completează sistemul Patriot, achiziție în comun cu Germania, 2 sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană achiziție cu germania.

Declarații secretarul de stat Bogdan Despescu:

Pentru sistemul național de siguranță națională și ordine publică sunt alocate 1,3 miliarde euro din Programul SAFE. Printre proiecte: protecția personalului misiunii cu risc ridicat, armament, muniți, drone, sistem anti-drone, capabilități de observare, sisteme critice de comunicații, sisteme de avertizare pentru protecția civilă.

Miza MAI este ca în acest proiect să avem o continuitate care să ducă la o reziliență din partea instituțiilor statului.

Prin aceste investiții, MAI-ul dorește să protejeze infrastructura critică, să gestionăm evacuarea, fluxurile de populații și reziliența. Nu în ultimul rând, să susținem dezvoltarea unor baza militare naționale.

Toate acestea vor fi folosite inclusiv pe timp de pace.

Declarații secretarul de stat Raed Arafat: