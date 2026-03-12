€ 5.0938
Data actualizării: 23:35 12 Mar 2026 | Data publicării: 23:32 12 Mar 2026

MApN, precizări după ce românii din Argeș și Vâlcea au auzit două bubuituri, joi seara
Autor: Ioan-Radu Gava

femeie maini urechi Foto: Unsplash

Ministerul Apărării Naționale transmite că aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Germane, Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii execută zboruri în regim supersonic.

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Germane, Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii (tehnica aliată, dislocată în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu) vor executa, în perioada 09.03 – 16.03.2026, zboruri de antrenament la înălțimi mici, precum și în regim supersonic, pe întregul teritoriu al țării, transmite MApN.

Zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic asupra populaţiei.

Aceste exerciţii au scopul de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic în orice situaţie.

Locuitori din Argeș și Vâlcea au semnalat joi seara, pe rețelele sociale, că în aceste județe au fost auzite două bubuituri puternice.

mapn
arges
valcea
