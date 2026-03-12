€ 5.0938
Google schimbă radical Maps. Noile funcții îi vor surprinde pe utilizatori
Data actualizării: 22:42 12 Mar 2026 | Data publicării: 22:38 12 Mar 2026

Google schimbă radical Maps. Noile funcții îi vor surprinde pe utilizatori
Autor: Dana Mihai

Google schimbă radical Maps. Noile funcții îi vor surprinde pe utilizatori - Freepik Google schimbă radical Maps. Noile funcții îi vor surprinde pe utilizatori - Freepik

Google Maps va folosi mai mult inteligența artificială pentru a-i ajuta pe utilizatori să aleagă destinația și cea mai bună rută.

Actualizarea, bazată pe tehnologia Gemini dezvoltată de Google, va introduce două funcții AI într-un serviciu de hărți digitale folosit de peste 2 miliarde de persoane din întreaga lume, potrivit AP.

"Ask Maps", noul instrument conversațional

Unul dintre instrumente, numit Ask Maps, extinde capacitățile conversaționale pe care Google le-a introdus în serviciu în noiembrie anul trecut, oferind sugestii utilizatorilor care caută lucruri precum locuri din apropiere unde își pot încărca dispozitivele, cafenele cu cozi scurte sau un itinerar detaliat pentru o călătorie cu mai multe opriri și excursii.

Recomandările generate de Gemini se vor baza pe o bază de date care cuprinde peste 300 de milioane de locuri și recenzii de la mai mult de 500 de milioane de contributori, adunate de la lansarea Google Maps, în urmă cu peste 20 de ani.

Instagram introduce o funcție nouă pentru siguranța adolescenților. Ce trebuie să știe toți părinții

Directorii Google au refuzat să răspundă la întrebarea dacă, pe viitor, compania intenționează să vândă reclame pentru a crește șansele ca anumite afaceri să apară în recomandările Ask Maps.

În ce țări o să fie disponibilă

Funcția Ask Maps va fi disponibilă inițial în aplicația mobilă Google Maps pentru iPhone și Android în Statele Unite și India, urmând ca ulterior să fie extinsă și pe computere personale și în alte țări.

Gemini a creat și un nou instrument numit Immersive Navigation, care va prezenta o perspectivă tridimensională concepută pentru a oferi utilizatorilor o mai bună înțelegere a locului în care se află în orice moment.

Randările 3D create de Gemini vor include repere precum clădiri notabile, medianele drumurilor și alte aspecte ale terenului pe care șoferii le văd în jurul lor în timp ce conduc, pentru a-i ajuta să se orienteze mai repede.

google maps
