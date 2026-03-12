€ 5.0938
Atac armat la o universitate din SUA. Două persoane au fost rănite
Data publicării: 19:03 12 Mar 2026

Atac armat la o universitate din SUA. Două persoane au fost rănite
Autor: Ioan-Radu Gava

Girofar al unei masini de politie aprins noaptea Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Un atacator la o universitate din statul american Virginia a fost ucis, după ce a rănit două persoane.

Două persoane au fost rănite de un bărbat înarmat care a deschis focul joi dimineaţă, înainte de a fi împuşcat mortal de poliţie, într-o clădire a Universităţii Old Dominion din Norfolk, statul Virginia, în estul Statelor Unite, a anunţat universitatea, relatează AFP, Reuters și Agerpres.

Poliţia universităţii, poliţia oraşului şi serviciile de urgenţă "au intervenit imediat. Atacatorul este acum mort", a anunţat universitatea într-un comunicat, adăugând că persoanele rănite au fost transportate la un spital local.

Cursurile au fost suspendate pentru restul zilei.

Vehicule ale poliţiei au blocat străzile din jurul campusului din Norfolk. Universitatea numără circa 24.000 de studenţi, potrivit site-ului instituţiei.

În februarie, două persoane au fost ucise şi o alta a fost rănită într-un atac armat în campusul Universităţii de stat din Carolina de Sud (în sud-estul Statelor Unite).

Atacuri armate au loc frecvent în şcolile şi universităţile din Statele Unite, în mare parte din cauza accesului facil la armele de foc.

sua
atac
universitate
virginia
Comentarii

