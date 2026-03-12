€ 5.0938
DCNews Stiri Mesajul primit de peste 1 milion de români de la Fan Courier, cea mai mare înșelăciune din 2026
Data publicării: 12:41 12 Mar 2026

Mesajul primit de peste 1 milion de români de la Fan Courier, cea mai mare înșelăciune din 2026
Autor: Irina Constantin

imagine cu un telefon alb foto pexels

Peste un milion de români au primit acest SMS fraudulos de livrare ce pare să vină de la compania Fan Courier, dar este cea mai mare înșelăciune din 2026, atenționează specialiştii Bitdefender. 

”Atacatorii trimit SMS-uri care par să vină de la Fan Courier, liderul pieţei locale de curierat, şi îi direcţionează pe destinatari către un site fals prin care hackerii preiau controlul contului de WhatsApp şi solicită mai apoi bani cunoscuţilor victimei” subliniază Bitdefender.

Mesajul arată ca o notificare de livrare obișnuită, de la Fan Courier

”Peste un milion de oameni au primit aceste mesaje. Campania nu presupune instalarea unei ameninţări informatice pe telefon, ci se bazează pe manipulare psihologică şi pe furtul datelor de acces. Victima primeşte un SMS care o informează că un colet este asociat numărului său de telefon şi că trebuie să aleagă un locker pentru ridicare. Mesajul arată ca o notificare legitimă de livrare, ceea ce face ca mulţi oameni să acceseze link-ul fără suspiciuni. Link-ul duce către un site care copiază identitatea vizuală FAN Courier, dar care este găzduit pe un domeniu controlat de atacatori.

Ce se întâmplă imediat ce accesați link-ul

În paralel, hackerii iniţiază reînregistrarea numărului de telefon al victimei pe un alt dispozitiv. WhatsApp trimite un cod de verificare real pe telefonul victimei, iar pagina falsă îi solicită să introducă acel cod, sub pretextul confirmării livrării", se menţionează în comunicat. 

Experţii în securitate cibernetică explică faptul că după preluarea contului victimei, atacatorii contactează persoanele din lista victimei şi le trimit cereri urgente de bani. 

"Mesajele menţionează de obicei o urgenţă şi promit returnarea sumei a doua zi. În unele cazuri, atacatorii cer ca banii să fie trimişi într-un cont bancar diferit. Există indicii că aceste conturi, uneori deschise la bănci româneşti, aparţin unor persoane care au pierdut la rândul lor accesul la conturile bancare în urma altor tipuri de atacuri informatice. Deoarece cererile de bani vin de la un contact de încredere, destinatarii au tendinţa să răspundă fără să verifice situaţia. Această a doua fază a atacului este cea care generează câştigul financiar pentru atacatori. Există mai multe semnale de alarmă: domenii suspecte care nu corespund site-ului oficial FAN Courier, mesaje trimise de la numere de telefon aleatorii şi, cel mai important, cererea de a introduce un cod de confirmare WhatsApp. Niciun serviciu de curierat legitim nu va solicita vreodată un astfel cod de verificare", notează compania. 

Ce să nu faceți

În context, specialiştii recomandă să nu accesaţi link-uri de curierat primite prin SMS-uri neaşteptate, să introduceţi manual adresa oficială a curierului în browser, să nu introduceţi niciodată coduri de verificare WhatsApp în afara aplicaţiei WhatsApp, să activaţi verificarea în doi paşi în WhatsApp, să verificaţi telefonic cu persoana care solicită banii orice cerere urgentă primită pe platforma de mesagerie şi să folosiţi aplicaţia oficială a companiei de curierat pentru a verifica statusul livrării coletelor şi a întreprinde alte operaţiuni. 

Comentarii

