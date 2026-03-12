€ 5.0937
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 08:15 12 Mar 2026 | Data publicării: 07:28 12 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

colaj retro cuplu se uita la luna Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna va tranzita semnul Capricornului, iar Marte se apropie de o conjuncție cu Nodul Nord din Pești. Avem în față o zi care ne cere să ne uităm spre viitor și să abandonăm o parte din trecut. 

Horoscop 12 martie 2026 Berbec

Este perioada potrivită pentru a încheia o etapă, o relație sau pentru a scăpa de un obicei care nu te mai ajută. Astrologul te invită să acorzi atenție sănătății.

Horoscop 12 martie 2026 Taur

Este acea zi în care ar trebui să fii mai selectiv cu anturajul. Și în același timp, să nu te contaminezi cu problemele celor dragi.

Citește și Jupiter nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea

Horoscop 12 martie 2026 Gemeni

Vei avea numeroase inițiative pe plan profesional. Nu ai deloc răbdare și poți decide brusc schimbarea direcției. Chiar dacă vei supăra câteva persoane.

Horoscop 12 martie 2026 Rac

Poți profita de aspectele zilei pentru a-ți stabili noi obiective pentru viitorul apropiat. Vei avea un plus de claritate. În plus, vei dori să înveți de oamenii mai experimentați ca tine.

Horoscop 12 martie 2026 Leu

Astrologul îți recomandă să păstrezi discreția când vine vorba de bani. În plus, ai nevoie de un plus de claritate când vine vorba de investiții sau datorii.

Horoscop 12 martie 2026 Fecioară

Pot apărea schimbări radicale referitoare la relațiile personale. Însă, în același timp, îți dai seama mult mai bine de ce îți dorești de la partener.

Horoscop 12 martie 2026 Balanță

Nu este cea mai bună zi pentru conflicte la serviciu! De asemenea, stai departe de a încerca să demonstrezi că ai dreptate. Pentru că nu te va ajuta.

Horoscop 12 martie 2026 Scorpion

O zi în care ți se trezește spiritul competitiv! Vei lupta pentru propria fericire așa cum nu o face nimeni. Și poate îți dai seama care sunt prioritățile în viață.

Horoscop 12 martie 2026 Săgetător

Graba strică treaba! Iar tu s-ar putea să uiți de acest proverb atunci când ai de cumpărat un imobil, trebuie să te muți sau să renovezi locuința.

Horoscop 12 martie 2026 Capricorn

Tendința ta principală va fi aceea de a tranșa totul prin cuvinte. Însă, nu vei avea nimic de câștigat. Așa că ai nevoie de diplomație.

Horoscop 12 martie 2026 Vărsător

Nu te teme să fii foarte calculat din punct de vedere financiar! Poți tăia unele cheltuieli fără regrete. Și să cauți cele mai bune oferte.

Horoscop 12 martie 2026 Pești

Marte se va întâlni cu Nodul Nord în semnul tău. Astrologul crede că este momentul să nu te mai sacrifici pentru alții și să iei decizii care să te avantajeze pe tine, în primul rând.

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
