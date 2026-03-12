Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna va tranzita semnul Capricornului, iar Marte se apropie de o conjuncție cu Nodul Nord din Pești. Avem în față o zi care ne cere să ne uităm spre viitor și să abandonăm o parte din trecut.
Este perioada potrivită pentru a încheia o etapă, o relație sau pentru a scăpa de un obicei care nu te mai ajută. Astrologul te invită să acorzi atenție sănătății.
Este acea zi în care ar trebui să fii mai selectiv cu anturajul. Și în același timp, să nu te contaminezi cu problemele celor dragi.
Vei avea numeroase inițiative pe plan profesional. Nu ai deloc răbdare și poți decide brusc schimbarea direcției. Chiar dacă vei supăra câteva persoane.
Poți profita de aspectele zilei pentru a-ți stabili noi obiective pentru viitorul apropiat. Vei avea un plus de claritate. În plus, vei dori să înveți de oamenii mai experimentați ca tine.
Astrologul îți recomandă să păstrezi discreția când vine vorba de bani. În plus, ai nevoie de un plus de claritate când vine vorba de investiții sau datorii.
Pot apărea schimbări radicale referitoare la relațiile personale. Însă, în același timp, îți dai seama mult mai bine de ce îți dorești de la partener.
Nu este cea mai bună zi pentru conflicte la serviciu! De asemenea, stai departe de a încerca să demonstrezi că ai dreptate. Pentru că nu te va ajuta.
O zi în care ți se trezește spiritul competitiv! Vei lupta pentru propria fericire așa cum nu o face nimeni. Și poate îți dai seama care sunt prioritățile în viață.
Graba strică treaba! Iar tu s-ar putea să uiți de acest proverb atunci când ai de cumpărat un imobil, trebuie să te muți sau să renovezi locuința.
Tendința ta principală va fi aceea de a tranșa totul prin cuvinte. Însă, nu vei avea nimic de câștigat. Așa că ai nevoie de diplomație.
Nu te teme să fii foarte calculat din punct de vedere financiar! Poți tăia unele cheltuieli fără regrete. Și să cauți cele mai bune oferte.
Marte se va întâlni cu Nodul Nord în semnul tău. Astrologul crede că este momentul să nu te mai sacrifici pentru alții și să iei decizii care să te avantajeze pe tine, în primul rând.
