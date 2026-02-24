Suntem deja într-o perioadă foarte agitată din punct de vedere astrologic! Urmează retrogradarea lui Mercur din Pești din 26 februarie. Cel mai probabil, deja își face simțită prezența. Însă, pe 3 martie, se va petrece Eclipsa de Lună/Luna Plină din Fecioară, un semn guvernat exact de Mercur.

Eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În apropierea acestora, astrologii ne recomandă să fim atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute deoarece poartă mesaje importante pentru noi.

Eclipsele de Lună sunt și mai puternice deoarece scot la suprafață emoții intense, aduc încheieri și decizii neașteptate.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Eclipsa de pe 3 martie se va petrece în casa a patra. Și cum va fi în opoziție cu Mercur, propriul guvernator, și retrograd, este clar că urmează câteva zile mai tensionate pentru tine. Atât personal, cât și pe plan profesional. Exact atunci când ai planuri serioase legate de casă, zona imobiliară sau evenimentele din familie, s-ar putea să apară probleme la locul de muncă. Iar programul tău să fie complet dat peste cap. Tu vei face tot posibilul să faci pe plac tuturor, însă va fi imposibil. Iar Mercur retrograd se va asigura să îți aducă amânări, neînțelegeri și blocaje. Unii dintre voi vor lua decizia să se mute sau să devină mai distanți față de unii membri ai familiei.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Eclipsa de Lună se va petrece în semnul tău. Deci un eveniment care se poate lăsa cu decizii tranșante. Totul pleacă de la tine. De la ce vrei, îți dorești, de la atitudinea pe care o porți. Ce-i drept, în casa a șaptea, vor fi Soarele, Mercur retrograd, Venus și Marte. Ceilalți își vor cere drepturile. De multe ori, te vor face să te îndoiești de propria putere sau vor reuși să te abată, pentru o vreme, de la obiectivele tale. Însă, tu îți vei da seama că unele relații sau parteneriate nu mai pot continua astfel. Unii dintre voi vor decide să încheie capitole, să renunțe la proiecte sau la unele obiceiuri dăunătoare. Și chiar dacă pe moment, va părea că toată lumea ți se opune, trebuie doar să ai încredere.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Eclipsa de Lună va avea loc în casa a zecea. Vor fi afectate cariera, ambiția proprie, reputația și relația cu tot ce înseamnă autoritate. Cumva, acest eveniment îți va arăta cât de mult contează imaginea pe care o ai pe plan profesional. Adică, și munca ta este apreciată, însă nu la fel de mult precum ceea ce văd șefii sau colegii în exterior. Și până la urmă, chiar ai nevoie să fii mai pragmatic, să îți calculezi bine pașii sau să înveți să te lauzi. Unii dintre voi vor lua decizia de a încheia capitole profesionale, de a se muta în alt departament sau de a schimba nivelul de responsabilitate. Iar perfecționismul s-ar putea să îți saboteze unele demersuri.

Pești/Ascendent în Pești

Eclipsa de Lună se va petrece în casa a șaptea, a relațiilor sau a parteneriatelor. Și nu putea să te prindă într-un moment mai “potrivit”! De ce? Pentru că Mercur va retrograda în semnul tău. Ceea ce înseamnă că vor apărea numeroase încurcături, amânări, chestiuni administrative de care trebuie să te ocupi. Și pe lângă toate astea, în viața partenerului se petrec evenimente marcante și bineînțeles că nu te mai poți baza pe sprijinul lui sau că trebuie să îl ajuți. Sau vei avea un moment de claritate în ceea ce privește relația de cuplu. Și vei decide dacă mai merită să continui cu actualul partener sau nu. În aceleași condiții sau altele. Ai nevoie de claritate de acum înainte, nu de idealizare.