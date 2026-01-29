Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Joi, 29 ianuarie, Mercur și Venus fac o conjuncție în semnul Vărsătorului. Sau altfel spus: Vorba dulce mult aduce! Acest aspect este potrivit pentru declararea sentimentelor. Sau discuții mulțumitoare cu prietenii. Reușim să găsim cele mai potrivite replici. Comunicarea este una plăcută.
Cheia succesului este schimbul de idei. Nu îți fie teamă să fii curios, să pui întrebări și să oferi și tu, la rândul tău, mai multe detalii despre propriile experiențe.
Diplomația te va ajuta enorm în discuțiile cu șefii sau colegii. Este adevărat că o vei obține cu puțin efort. Nu te speria de niciun termen limită.
Conjuncția Mercur-Venus îți priește de minune pentru că te ajută să rămâi optimist. Și să fii omul potrivit la momentul potrivit. O zi bună pentru educație.
Dacă vei alege să fii mai tolerant, vei avea multe avantaje. Astrele te vor pune în situația în care să îți dai seama cât de importantă este discreția.
Citește și Previziuni astrale prima jumătate a lunii februarie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Comunicarea cu partenerul sau oamenii cei mai apropiați va fi eficientă. Așa că, dacă ai amânat unele subiecte, este cazul să nu o mai faci.
În discuțiile de la locul de muncă te vei remarca sigur. Printr-un mix de pragmatism și replici diplomate. Reușești să îi ajuți pe apropiați, dar să îi și motivezi.
Creativitatea ta nu are limite! Și o vei demonstra astăzi și acasă, și la serviciu. Te motivează dorința de a câștiga sau nevoia de a te distra.
Nu îți fie teamă să abordezi subiecte grele în discuțiile cu familia! Astăzi vei reuși să le spui tot ce ai pe suflet într-un mod convingător.
Îți dai seama ce putere are un cuvânt. Și le vei alege pe cele mai potrivite atunci când ai o problemă de rezolvat. Nu te vei teme să fii lingușitor.
Astrele îți recomandă să pui mai multe întrebări înainte de a face o investiție serioasă. Sau atunci când vei fi într-o negociere. Informația este valoroasă.
Conjuncția Mercur-Venus îți este benefică. Ai capacitatea de comunica, verbal și nonverbal, pe placul tuturor. Și astfel apar numeroase oportunități.
Stai departe de discuțiile care implică zvonuri sau bârfe! S-ar putea să regreți pe urmă. Unii dintre voi vor avea puterea să se încurajeze singuri.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News