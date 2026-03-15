DCNews Stiri Volodimir Zelenski, apel la Donald Trump privind războiul din Ucraina
Data actualizării: 11:11 15 Mar 2026 | Data publicării: 11:05 15 Mar 2026

Volodimir Zelenski, apel la Donald Trump privind războiul din Ucraina
Autor: Iulia Horovei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (s), președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut un apel la administrația condusă de Donald Trump, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

Ucraina nu vrea să piardă sprijinul SUA în războiul său cu Rusia din cauza crizei din Orientul Mijlociu, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o conferinţă de presă, relatează AFP şi Reuters.

Ucraina nu vrea să piardă sprijinul SUA

„Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor”, a spus el, adăugând că aceştia „sunt în prezent, fără îndoială, mai concentraţi pe Orientul Mijlociu”. Declaraţiile lui Zelenski au fost sub embargou până duminică.

„Ne demonstrăm disponibilitatea de a ajuta Statele Unite şi aliaţii săi din Orientul Mijlociu” oferindu-le expertiza ucraineană în domeniul dronelor şi „sperăm sincer că Statele Unite nu vor ignora problema războiului din Ucraina din cauza (conflictului) din Orientul Mijlociu”, a continuat el.

Zelenski cere bani și tehnologie pe ajutorul ucrainean pentru țările din Orientul Mijlociu

Ucraina doreşte bani şi tehnologie în schimbul ajutorului acordat ţărilor din Orientul Mijlociu în apărarea împotriva dronelor kamikaze iraniene, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, după ce Kievul a trimis specialişti în patru ţări din regiune.

Zelenski le-a declarat jurnaliştilor că fiecare echipă trimisă în Orientul Mijlociu este formată din zeci de persoane, care vor putea efectua evaluări de specialitate şi vor arăta cum ar trebui să funcţioneze apărarea împotriva acestor drone, notează Agerpres.

Liderul de la Kiev a afirmat că aproape 12 ţări din întreaga lume au solicitat ajutor din partea Ucrainei pentru a contracara aceste atacuri.

El a declarat la începutul acestei săptămâni că echipe au fost trimise în Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită, în timp ce un alt oficial a spus că specialişti au fost trimişi la o bază militară americană din Iordania.

„Nu este vorba despre implicarea în operaţiuni. Noi nu suntem în război cu Iranul”, a spus Zelenski.

„Este vorba despre protecţie şi o evaluare amănunţită şi completă din partea noastră a modului de a contracara (dronele) Shahed”, a adăugat el, referindu-se la dronele dezvoltate de Iran.

El a spus că ceea ce Ucraina va primi în schimbul asistenţei sale trebuie încă discutat.

„Sincer, pentru noi astăzi, atât tehnologia, cât şi finanţarea sunt importante”, a mai afirmat Zelenski.

Declarațiile lui Zelenski vin la o zi după ce a anunțat neînțelegeri cu partea rusă în vederea organizării unei noi întâlniri pentru negocierile de pace. SUA au avut o solicitare pentru cele două părți, potrivit liderului de la Kiev.

Citește și: Viktor Orban, nou atac la Volodimir Zelenski: „Ungaria nu va deveni o colonie ucraineană”

Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 30 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 33 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 45 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 54 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 2 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
