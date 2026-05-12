Bugetul AFM 2026 aduce miliarde pentru apă, canalizare și stocarea energiei. Ce programe noi primesc finanțare
Data publicării: 12 Mai 2026

Bugetul AFM 2026 aduce miliarde pentru apă, canalizare și stocarea energiei. Ce programe noi primesc finanțare
Autor: Dana Mihai

lei romanesti bani Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Vlad Ispas

Statul pregătește investiții record în 2026, cu 1,5 miliarde de lei pentru rețele de apă și canalizare, sute de milioane pentru baterii de stocare a energiei și schimbări importante pentru programele dedicate mașinilor nepoluante.

Noul buget pentru proiectele de mediu include finanțări consistente pentru infrastructura verde, sisteme de stocare pentru energia produsă de panouri fotovoltaice și extinderea programelor dedicate tranziției energetice.

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, subliniază că prioritatea zero a acestui an este integrarea proiectelor de mediu în dezvoltarea locală a comunităților.

1,5 miliarde de lei pentru infrastructura de apă și canalizare

Cea mai mare alocare din noul buget vizează serviciile publice de bază. Proiectele de apă și canalizare primesc un sprijin masiv de 1,5 miliarde de lei. Ministrul explică necesitatea acestei direcții.

"În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esențiale de calitate pentru români. Ținta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute și tratate separat de dezvoltarea locală", transmite Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului.

Premieră în energie: 400 milioane lei pentru stocarea în baterii

Pentru a echilibra sistemul energetic național, AFM introduce un program național dedicat stocării energiei. Suma de 400 milioane lei va susține instalarea bateriilor, o măsură vitală în contextul exploziei numărului de prosumatori.

"Punem un accent mai mare pe soluțiile de stocare (baterii), nu doar pe producție. Răspundem astfel creșterii masive a numărului de prosumatori și presiunii puse pe rețeaua națională de distribuție", afirmă Diana Buzoianu.

Rabla 2026: Focus pe industria auto europeană

Programul Rabla destinat persoanelor fizice beneficiază în 2026 de un buget de 300 milioane lei. O noutate importantă a acestei ediții este încurajarea achiziției de vehicule fabricate pe continentul european.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc atât reînnoirea parcului auto, cât și susținerea economiei și a standardelor de producție din Uniunea Europeană.

Iluminat public modern și reducerea cheltuielilor locale

O altă axă majoră de investiții, în valoare de 700 milioane lei, vizează modernizarea sistemelor de iluminat public. Acest program oferă beneficii duble: crește siguranța cetățenilor pe timp de noapte și eliberează bugetele locale de povara facturilor mari la energie.

Administrațiile locale care implementează aceste soluții vor dispune de mai multe resurse financiare pentru alte investiții comunitare.

Combaterea deșertificării prin împăduriri

Sectorul forestier primește 250 milioane lei pentru programul național de împăduriri. Fondurile sunt destinate reconversiei terenurilor neproductive și stabilizării solurilor în zonele afectate de fenomene extreme.

"În 2026 țintim reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor, reducerea riscului de deșertificare în anumite zone", precizează ministrul interimar al Mediului.

Proiectul de buget se află în prezent sub lupa publicului. După aprobarea oficială a cifrelor, Ministerul Mediului va trece la etapa a doua și anume elaborarea ghidurilor de finanțare. Diana Buzoianu promite că noile reguli vor fi "îmbunătățite față de anii anteriori", pentru a asigura o absorbție mai rapidă și mai simplă a fondurilor.

