DCNews Stiri Tehnica simplă care te poate ajuta să adormi în mai puțin de 15 minute. Ce trebuie să faci
Data publicării: 10 Mai 2026

Tehnica simplă care te poate ajuta să adormi în mai puțin de 15 minute. Ce trebuie să faci
Autor: Darius Mureșan

femeie obosita Sursa foto: https://www.magnific.com/, @tirachardz

Tehnica simplă recomandată de psihologul Sonia Barber promite să te ajute să adormi în mai puțin de 15 minute, prin intermediul unui exercițiu care reduce gândurile și calmează mintea înainte de somn.

Poate fi dificil să adormi atunci când mintea este agitată de gânduri, griji sau rememorarea evenimentelor care s-au petrecut în acea zi. În astfel de situații, psihologul Sonia Barber recomandă o tehnică simplă de relaxare, menită să calmeze mintea și să te ajute să adormi rapid, potrivit 20minutos.es

„Te voi învăța cea mai bună tehnică pentru a adormi în mai puțin de cincisprezece minute”, a explicat aceasta.

Scopul nu este să te forțezi să dormi, ci mai degrabă să lași somnul să apară în mod firesc, prin relaxare. 

„Ideea principală este să oprești acea buclă de gânduri care îți menține creierul funcționând la viteză maximă,” a punctat Sonia Barber.

Potrivit psihologului, aceasta este o metodă care se îmbunătățește odată cu practica. 

„Deși la început s-ar putea să-ți ia cincisprezece minute, odată cu practica, această tehnică devine automată, iar în doar câteva săptămâni poți adormi în mai puțin de cinci minute”, a subliniat psihologul.

Ce trebuie să faci

Primul pas în tehnica recomandată de psihologul Sonia Barber este pregătirea corpului: întinderea în pat și închiderea ochilor. Aceasta a vorbit și despre importanța unei rutine constante de somn și a explicat că este recomandat să adormi în fiecare zi la aceeași oră, pentru ca ritmurile naturale ale organismului să se regleze și să favorizeze un somn mai ușor și mai rapid. 

După relaxarea corpului, vine următorul pas care se concentrează pe minte, iar aici detaliile sunt foarte importante. Psihologul recomandă să vizualizezi imaginile cât mai detaliat, cu elemente concrete, pentru a ghida mintea spre relaxare și somn. 

„Pasul doi: alege un traseu pe care îl parcurgi des în minte: drumul spre casa părinților tăi, spre sală sau spre următorul oraș”, a spus Sonia Barber. 

„Pasul trei: încearcă să-ți imaginezi că parcurgi acel traseu în minte”, a mai spus aceasta.

O abordare superficială nu va fi eficientă

„Când spun să-ți imaginezi, mă refer la cât mai multe detalii posibil. Gândește-te la culoarea primului semafor, la pâinile din vitrina brutăriei”, a punctat aceasta. 

Dacă se întâmplă să fii distras, psihologul recomandă să nu te frustrezi, deoarece este normal ca mintea să rătăcească. Atenția trebuie readusă constant pe traseul mental ales și continuat procesul. În timp, concentrarea devine mai ușoară, iar somnul apare mai natural, deoarece mintea este ocupată cu o sarcină neutră. 

Potrivit psihologului, tehnica nu presupune golirea minții, ci redirecționarea ei către un exercițiu simplu și repetitiv, care reduce gândurile stresante. 

