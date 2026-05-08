DCNews Stiri Crimă înfiorătoare în Bihor: Elevă de 18 ani, găsită moartă pe câmp după practica la fermă / Suspectul, căutat cu drone și elicopter
Data publicării: 08 Mai 2026

Crimă înfiorătoare în Bihor: Elevă de 18 ani, găsită moartă pe câmp după practica la fermă / Suspectul, căutat cu drone și elicopter
Autor: Tiberiu Vasile

Crimă înfiorătoare în Bihor: O elevă de 18 ani, găsită moartă pe câmp după practica la fermă. Suspectul, căutat cu drona Amenințări, violență domestică sau crimă (Rol ilustrativ). Foto: Pixabay

O elevă de 18 ani a fost găsită moartă pe un câmp din Bihor, după ce a fost la practică la o fermă. Principalul suspect, un cioban de 42 de ani, este căutat cu drona și câini de urmă.

Update:

Fata de 18 ani, care a fost ucisă în Parhida, era elevă în clasa a XI-a la un liceu cu profil agricol din Borș. De mai mulți ani ea își desfășura stagiile de practică la aceeași fermă de animale din comuna Tămășeu. Vineri dimineața, diriginta sa a apelat-o video pentru a fi sigură că a ajuns la locul unde făcea practica, iar tânăra a răspuns și totul părea a fi în regulă, notează Bihon.

În prezent, suspectul principal, un bărbat în jur de 30 de ani, este căutat de forțe mărite ale Poliției și Jandarmeriei, care folosesc câine specializați, drone și chiar un elicopter, potrivit unor surse.

Pe Drumul Național 19, între Oradea și Marghita au fost instituite filtre și sunt verificate toate mașinile. Potrivit unor imagini publicate pe Facebook traficul în zona Fegernicul Nou este afectat de controalele severe ale autorităților.

Știrea inițială:

O tânără de 18 ani a fost găsită fără viață pe un câmp din localitatea Parhida, după ce a mers la practica desfășurată la o fermă din zonă. Descoperirea a pus în alertă autoritățile, iar principalul suspect este căutat inclusiv cu drona, câini de urmă și efective importante de polițiști și jandarmi.

Tragedia a ieșit la iveală vineri, în comuna Tămășeu. Potrivit informațiilor apărute până acum, trupul fetei a fost găsit pe un teren aflat în apropierea fermei unde aceasta își efectua practica. Cadavrul prezenta urme vizibile de violență în zona gâtului.

Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Echipajele de intervenție au constatat decesul la scurt timp după sosire.

Tatăl adolescentei a oferit un scurt comentariu presei și a spus, profund afectat, că telefonul fetei ar fi fost găsit la o distanță considerabilă de locul unde a avut loc crima. Acesta a mai susținut că echipajul SMURD ar fi ajuns aproximativ o oră după apelul de alertare, potrivit România TV.

Anchetă amplă după moartea elevei

După descoperirea trupului, zona a fost împânzită de forțe de ordine. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, iar polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat înaintea tragediei.

Potrivit datelor apărute până acum, fata era elevă în ultimul an la o școală profesională cu profil agricol și efectua practică la o fermă de capre din Parhida. Se pare că adolescenta mergea de mai mulți ani la aceeași fermă pentru pregătirea practică necesară cursurilor.

Suspectul din cazul din Bihor, căutat cu drona

Oamenii din zonă spun că tânăra ar fi fost văzută ultima dată alături de un cioban în vârstă de 42 de ani, angajat al fermei. Bărbatul este descris de localnici drept un recidivist care ar fi ieșit recent din închisoare, după ce executase o pedeapsă de 20 de ani pentru crimă și tâlhărie.

Anchetatorii încearcă acum să afle ce s-a petrecut între cei doi și cum s-a ajuns la conflictul care ar fi precedat tragedia. Deocamdată nu este clar ce a declanșat scandalul.

În dimineața zilei în care a avut loc nenorocirea, eleva ar fi vorbit prin apel video cu diriginta ei. Potrivit Observator, profesoara a contactat-o pentru a verifica dacă merge la practică.

După acel apel, fata nu a mai răspuns la telefon. La scurt timp după presupusa faptă, bărbatul suspectat în acest caz a dispărut fără urmă, iar acum este căutat intens de autorități, conform România TV.

