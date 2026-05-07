Anunțuri false de cazare. Percheziții în Dâmbovița după ce peste 100 de turiști au fost păcăliți
Data publicării: 07 Mai 2026

Anunțuri false de cazare. Percheziții în Dâmbovița după ce peste 100 de turiști au fost păcăliți
Autor: Tiberiu Vasile

Girofar al unei masini de politie aprins noaptea Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Poliţiştii au efectuat cinci percheziţii în Dâmboviţa într-un dosar de înşelăciune online cu anunţuri fictive de cazare.

Poliţiştii efectuează, joi dimineaţă, cinci percheziţii într-un caz de publicare de anunţuri fictive de cazare, peste 100 de persoane fiind înşelate, a informat IPJ Dâmboviţa.

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte - Secţia 1 Poliţie Rurală Târgovişte, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, au pus în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele a cinci persoane, din comuna Dragomireşti", au precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Peste 100 de persoane au fost duse în eroare

Activităţile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal de înşelăciune, fals informatic şi fals privind identitatea.

Cercetările au arătat că, în perioada august 2024 - ianuarie 2025, un tânăr, de 25 de ani, ar fi publicat anunţuri fictive cu oferirea de spaţii de cazare, inducând în eroare peste 100 de persoane şi determinându-le să efectueze plăţi în valoare totală de peste 103.000 de lei.

Conform Poliţiei, sumele de bani ar fi fost depuse în conturi bancare deschise fraudulos, folosind identitatea unor persoane cu o situaţie materială precară.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: România pierde miliarde: De ce pleacă turiștii și banii din țară. ANAT reacţionează la propunerea ministrului Darău

