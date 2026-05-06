Bursele urcă, prețul petrolului scade, după semnalele că SUA se apropie de pacea cu Iranul

Bursele au crescut brusc, iar prețurile petrolului au scăzut miercuri, 6 mai, în urma unui nou raport conform căruia SUA credeau că se apropie de un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul și, în cele din urmă, pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, scrie NBC News.

Raportul agenției de știri Axios spunea că SUA se așteaptă la răspunsuri din partea Iranului cu privire la mai multe puncte cheie în următoarele 48 de ore. O sursă pakistaneză implicată în eforturile de pace a confirmat miercuri raportul pentru Reuters.

Piețele au reacționat imediat, prețul țițeiului american scăzând cu 12%, sub 90 de dolari pe baril, iar cel al țițeiului Brent internațional cu 11%, sub 100 de dolari pe baril. Prețurile en-gros la gaze au scăzut cu 7%, iar combustibilul pentru încălzire, un indicator al combustibilului pentru avioane, a scăzut cu 8%.

Contractele futures pe acțiuni au crescut vertiginos, indicând faptul că indicii majori vor crește brusc atunci când va suna clopoțelul de deschidere la New York.

Și piețele europene au crescut rapid

Contractele futures pe S&P 500 au crescut rapid cu 1%. Contractele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu 1,6%, contractele futures pe Russell 2000 au crescut cu 2%, iar contractele futures pe Dow au crescut cu peste 560 de puncte.

Piețele europene au crescut și ele rapid, indicele Stoxx 600 crescând cu peste 2,2%.

Randamentele obligațiunilor au scăzut, randamentele obligațiunilor guvernamentale americane pe 10 ani și 30 de ani ajungând la cele mai scăzute niveluri din ultima săptămână. Potrivit sursei citate, randamentele obligațiunilor în scădere se pot traduce rapid într-o ușurare pentru consumatori.

SUA și Iranul, aproape de a semna un memorandum pentru a pune capăt războiului

Casa Albă consideră că se apropie de un acord cu Iranul privind un memorandum de înțelegere de o pagină pentru a pune capăt războiului și a stabili un cadru pentru negocieri nucleare mai detaliate, potrivit a doi oficiali americani și a altor două surse informate despre această problemă, potrivit Axios.

SUA așteaptă răspunsuri din partea Iranului cu privire la mai multe puncte cheie în următoarele 48 de ore. Deși practic nu s-a convenit încă nimic, sursele au declarat că un posibil acord între părți este acum mai posibil ca niciodată.