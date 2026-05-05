Premiile Pulitzer. Cine sunt câștigătorii ediției din acest an

'Luptăm pentru dezbaterea publică și împotriva cenzurii', a declarat Marjorie Miller, administratoarea acestor premii, înainte de anunțarea câștigătorilor, recompensați pentru subiecte legate de represiunea condusă de Donald Trump împotriva imigrației sau îmbogățirea aliaților săi.

Ea a descris 'un acces restricționat al mass-media la Casa Albă și la Pentagon', o 'libertate de exprimare amenințată pe străzi' și 'procese intentate de Donald Trump pentru miliarde de dolari' împotriva a numeroase media, potrivit AFP.

Premiul Pulitzer pentru jurnalism la categoria 'Serviciu public' a fost acordat cotidianului The Washington Post pentru articolele sale despre tentativele 'haotice' ale administrației americane de a reforma birocrația statului federal și concedierea a mii de agenți federali care a urmat.

Premiul pentru jurnalism de investigație a fost câștigat de The New York Times și seria sa despre modul în care Donald Trump 'a exploatat oportunitățile lucrative asociate puterii, îmbogățindu-și astfel familia și aliații', și în special despre modul în care apropiații președintelui american au profitat de legăturile sale cu monarhiile din Golf, precum și de activitățile lor în domeniul criptomonedelor.

Associated Press a fost premiată la categoria 'Jurnalism internațional' pentru articolele sale despre autorizația acordată de guvernul american unor companii pentru comercializarea de tehnologii de supraveghere către China.

La categoria 'Jurnalism local', cotidianul Chicago Tribune a fost premiat pentru articolele sale despre raidurile poliției federale americane pentru imigrare (ICE) în orașul cu același nume din regiunea Midwest.

Julie K. Brown, mențiune specială pentru anchetele asupra infractorului sexual Jeffrey Epstein

Jurnalista de la Miami Herald, Julie K. Brown, a primit, de asemenea, o mențiune specială pentru anchetele sale efectuate între 2017 și 2018 asupra infractorului sexual Jeffrey Epstein, care au dezvăluit modul în care procurorii l-au protejat la vremea la care era acuzat pentru prima dată de violarea unor tinere.

Agenția Reuters a câștigat două premii Pulitzer, unul la categoria 'Jurnalism național', pentru articole despre campania de represalii politice a președintelui american Donald Trump, și un al doilea pentru reportaj specializat, pentru articolele care au dezvăluit modul în care gigantul rețelelor sociale Meta a expus în mod conștient utilizatorii, inclusiv copiii, la chatboturi cu inteligență artificială (AI) dăunătoare și la reclame frauduloase, potrivit Agerpres.

Despre Premiul Pulitzer

Premiul Pulitzer este un premiu pentru realizările din jurnalism, literatură și compoziție muzicală din Statele Unite. Premiul a fost înființat în 1917 prin dispoziții în testamentul jurnalistului american de origine maghiară Joseph Pulitzer, care a făcut avere ca editor de ziare, și este administrat de Universitatea Columbia.

Premiile sunt acordate anual la 21 de categorii. La 20 de categorii, fiecare câștigător primește un certificat și un premiu în numerar de 15.000 USD (crescut în 2017 de la 10.000 USD).[3] Câștigătorul categoriei „Serviciul public” primește o medalie de aur.