€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Stiri Mass-media Premiile Pulitzer. Cine sunt câștigătorii ediției din acest an
Data publicării: 16:11 05 Mai 2026

Premiile Pulitzer. Cine sunt câștigătorii ediției din acest an
Autor: Crişan Andreescu

Premiul Pulitzer

Acoperirea mediatică a administrației Trump a dominat anunțul decernării premiilor Pulitzer din 2026, distincții anuale acordate în domeniul presei și literaturii americane de către Universitatea Columbia din New York.

'Luptăm pentru dezbaterea publică și împotriva cenzurii', a declarat Marjorie Miller, administratoarea acestor premii, înainte de anunțarea câștigătorilor, recompensați pentru subiecte legate de represiunea condusă de Donald Trump împotriva imigrației sau îmbogățirea aliaților săi.

Ea a descris 'un acces restricționat al mass-media la Casa Albă și la Pentagon', o 'libertate de exprimare amenințată pe străzi' și 'procese intentate de Donald Trump pentru miliarde de dolari' împotriva a numeroase media, potrivit AFP.

Premiul Pulitzer pentru jurnalism la categoria 'Serviciu public' a fost acordat cotidianului The Washington Post pentru articolele sale despre tentativele 'haotice' ale administrației americane de a reforma birocrația statului federal și concedierea a mii de agenți federali care a urmat.

Premiul pentru jurnalism de investigație a fost câștigat de The New York Times și seria sa despre modul în care Donald Trump 'a exploatat oportunitățile lucrative asociate puterii, îmbogățindu-și astfel familia și aliații', și în special despre modul în care apropiații președintelui american au profitat de legăturile sale cu monarhiile din Golf, precum și de activitățile lor în domeniul criptomonedelor.

Associated Press a fost premiată la categoria 'Jurnalism internațional' pentru articolele sale despre autorizația acordată de guvernul american unor companii pentru comercializarea de tehnologii de supraveghere către China.

La categoria 'Jurnalism local', cotidianul Chicago Tribune a fost premiat pentru articolele sale despre raidurile poliției federale americane pentru imigrare (ICE) în orașul cu același nume din regiunea Midwest.

Julie K. Brown, mențiune specială pentru anchetele asupra infractorului sexual Jeffrey Epstein

Jurnalista de la Miami Herald, Julie K. Brown, a primit, de asemenea, o mențiune specială pentru anchetele sale efectuate între 2017 și 2018 asupra infractorului sexual Jeffrey Epstein, care au dezvăluit modul în care procurorii l-au protejat la vremea la care era acuzat pentru prima dată de violarea unor tinere.

Agenția Reuters a câștigat două premii Pulitzer, unul la categoria 'Jurnalism național', pentru articole despre campania de represalii politice a președintelui american Donald Trump, și un al doilea pentru reportaj specializat, pentru articolele care au dezvăluit modul în care gigantul rețelelor sociale Meta a expus în mod conștient utilizatorii, inclusiv copiii, la chatboturi cu inteligență artificială (AI) dăunătoare și la reclame frauduloase, potrivit Agerpres.

Despre Premiul Pulitzer

Premiul Pulitzer este un premiu pentru realizările din jurnalism, literatură și compoziție muzicală din Statele Unite. Premiul a fost înființat în 1917 prin dispoziții în testamentul jurnalistului american de origine maghiară Joseph Pulitzer, care a făcut avere ca editor de ziare, și este administrat de Universitatea Columbia.

 Premiile sunt acordate anual la 21 de categorii. La 20 de categorii, fiecare câștigător primește un certificat și un premiu în numerar de 15.000 USD (crescut în 2017 de la 10.000 USD).[3] Câștigătorul categoriei „Serviciul public” primește o medalie de aur.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Victorie în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European. Viitorul Fond European pentru Competitivitate trebuie să răspundă nevoilor fermierilor europeni
Publicat acum 34 minute
Bursa își revine rapid după votul moțiunii împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 39 minute
Germania, îngrijorată de retragerea militarilor americani. Pe cine dă vina premierul Bavariei
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Radu Leca discută cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu despre stresul academic
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Lecții despre identitate și comunicare pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 29 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 7 ore si 5 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 4 ore si 59 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close