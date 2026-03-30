Adunarea Generală Ordinară anuală a UZPR a aprobat Rapoartele de activitate pe anul 2025
Data publicării: 10:05 30 Mar 2026

Adunarea Generală Ordinară anuală a UZPR a aprobat Rapoartele de activitate pe anul 2025
Autor: Crişan Andreescu

Dan Constantin Dan Constantin, președintele UZPR

Adunarea Generală Ordinară anuală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a avut loc în perioada 27 -29 martie, în sistem online, cu vot electronic și fizic al delegaților din filialele UZPR.

Numărul delegaților a fost de 304, dintre care au votat 276, ceea ce reprezintă 90,79 % participare la vot.

Au fost aprobate cu o largă majoritate: Raportul de activitate din anul 2025, care atestă componenta majoră de utilitate publică a organizației jurnaliștilor, Raportul și modificarea regulamentului Comisiei de atestare profesională, care și-a desfășurat activitatea cu aceeași rigoare și în anul 2025 și care arată creșterea constantă a numărului de jurnaliști tineri, în activitate, care se alătură Uniunii, Raportul Comisiei de cenzori a UZPR și a bugetului de venituri și cheltuieli pe 2026, care au relevat stabilitatea financiară a Uniunii, precum și Hotărârea pentru modificarea nivelului cotizației și al unor taxe de înscriere și procesare a dosarelor de atestare.

Pentru desfășurarea optimă a procesului de votare, la sediul central al UZPR a funcționat un grup de asistență tehnică pentru cei au optat să voteze fizic, în Bd. Magheru nr.28-30, et.1.

Conform Statutului UZPR, au votat electronic delegații desemnați de către filiale (conform normei statutare 1:20), membrii Consiliului Director, ai Comisiei de atestare profesională, ai Comisiei de cenzori, ai JODA.

