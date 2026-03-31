Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit" pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier"
Data publicării: 09:06 31 Mar 2026

Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Autor: Anca Murgoci

mircea badea Badea

Teo Trandafir, pornind de la celebra vorbă de când lucra cu Mircea Badea: „Toți ne batE, toți ne înjură, toți ne bagă vorbe în gură”, a povestit ce mașină avea realizatorul TV pe vremuri.

Cum se descurcau Teo Trandafir și Mircea Badea la începuturile lor în televiziune? Aflați în rândurile de mai jos.

„Exact așa era. „Toți ne batE, toți ne înjură, toți ne bagă vorbe în gură”. Pentru cei care știu vorba, e de râs. Așa aveam senzația, știi? Toată lumea avea mai mult decât noi, făcea mai mult decât noi. Noi munceam ca apucații și ni se părea că batem pasul pe loc sau că ceva nu merge.

Ăștia își luau mașini, le tot schimbau. Mircea avea o mașină în care dormeau diferite găini, pentru că avea o Dacie străveche, proto-Dacia, știi? Prima Dacie din lume, pe vremea neanderthalienilor. Portiera se dădea jos cu totul. Nu puteai s-o deschizi. Dădeai portiera jos, urcai și, după aia, o luai și o puneai la loc. Și atunci toată lumea din cartier, care știa mașina, mai dormea în ea. A găsit și pisici. Adică mai găsea câte un șervețel, câte un muc, câte ceva”, a povestit Teo Trandafir la Veranda Mall.

VEZI ȘI: Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii” 

mircea badea
teo trandafir
masina
dacia
pisici
caini
