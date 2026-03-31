Marți, în serialul "Ai nimănui", la Kanal D, între teamă și speranță
Data publicării: 13:37 31 Mar 2026

Marți, în serialul ”Ai nimănui”, la Kanal D, între teamă și speranță
Autor: Ioana Dinu

AI nimanui - Kanal D Kanal D

Premiera serialului „Ai nimănui”, difuzată aseară la Kanal D, a adus în casele telespectatorilor o poveste tulburătoare.

Șase copii, Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet și Balım au pierdut totul într-o singură noapte si au rămas singuri într-o lume care nu iartă. Povestea lor tulburătoare merge mai departe astăzi, de la ora 20:00, cu noi provocări și momente de o intensitate maximă. Ajunși în Istanbul, orfanii încearcă să-și construiască o fărâmă de siguranță într-un adăpost improvizat dintr-o magazie de cărbuni, luptând în fiecare clipă cu foamea și teama.

Azize și Cemo, pilonii de susținere ai familiei, fac sacrificii enorme pentru a le asigura celor mici cele necesare, în timp ce figuri noi apar în viata lor. Tânărul Yusuf decide să le devină aliat și să îi protejeze, riscând chiar o confruntare deschisă cu propriul tată pentru a-i ajuta pe acești copii lăsați în voia sorții.

Hamiyet (Serpil Gul) primeste o veste extraordinară de la Mahmut (Bora Sivri) atunci când acesta o informează că Azize este în oraș. În paralel, Yavuz pornește o căutare febrilă, fiind hotărât să o găsească pe Azize cu orice preț.

Însă liniștea lor este spulberată complet atunci când micuța Balım dispare fără urmă. Panica și disperarea pun stăpânire pe frați, care se trezesc în fața celei mai crunte încercări de până acum. Cu toate acestea, o rază de speranță apare atunci când, în viața acestora va intra Cevdet (Reha Ozcan), un barbat care are strânse legături cu raposatul tată al copiilor.

Nu ratați, în această seară, de la ora 20:00, un nou episod plin de emoție din serialul „Ai nimănui”, o lecție despre supraviețuire și iubirea care îi ține uniți în cele mai negre momente. Producția poate fi urmărită de luni până vineri, la Kanal D.

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
România, pe locul 5 la cel mai taxat preț al motorinei din UE. Cristina Prună: Statul trebuie să mai reducă partea lui din preț
Publicat acum 8 minute
„Olé, torero!” – spre tărâmul toreadorilor cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban pe 20 aprilie la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”
Publicat acum 21 minute
Paste cremoase de post: rețeta îi cucerește chiar și pe cei mai sceptici
Publicat acum 33 minute
Transgaz, investiții uriașe în România și Republica Moldova. Bogdan Andronic: Proiectul care creează premisele unui hub energetic / video
Publicat acum 40 minute
Microbuzele electrice românești cuceresc Europa: Producător din Câmpina, succes pe piața din Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 59 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 7 ore si 19 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 15 ore si 36 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
