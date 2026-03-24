€ 5.0962
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0962
|
$ 4.3982
 
DCNews Stiri Emisia Realitatea Plus, suspendată timp de 3 ore
Data publicării: 19:01 24 Mar 2026

Emisia Realitatea Plus, suspendată timp de 3 ore
Autor: Ioan-Radu Gava

anca alexandrescu Anca Alexandrescu - captură TV Realitatea Plus

Postul de televiziune Realitatea Plus este obligat să difuzeze pe 1 aprilie, timp de 3 ore, numai textul deciziei de sancţionare.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis marţi să sancţioneze Realitatea Plus, obligând postul să difuzeze pe 1 aprilie, timp de 3 ore, între orele 18:00 şi 21:00, numai textul deciziei de sancţionare.

Potrivit unui comunicat al CNA, întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat 28 de rapoarte întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite şi a decis să sancţioneze postul Realitatea Plus cu obligarea radiodifuzorului de a difuza miercuri, 1 aprilie 2026, timp de 3 ore, între orele 18:00 şi 21:00, numai textul deciziei de sancţionare.

Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi a dispoziţiilor art. 43 alin (1), (2), art. 82 alin. (1) lit. a), b) şi alin. (2), precum şi ale art. 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în emisiuni difuzate în perioada 4 - 27 decembrie 2025 şi prezentate în 26 dintre cele 28 de rapoarte analizate.

O decizie similară de suspendare a emisiei a avut loc și în luna februarie.

***
* Art. 3 (2) din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002 prevede: Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

* Art. 43 (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual precizează: În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate într-un timp rezonabil înainte de emisiune, informate cu privire la tema emisiunii/subiect şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

* Art. 82 - (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. (2) În cazul în care informaţiile prezentate se dovedesc a fi eronate în mod semnificativ, furnizorul de servicii media audiovizuale trebuie să aducă rectificările necesare în cel mai scurt timp şi în condiţii similare de difuzare.

* Art. 84 - (1): În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparţialitatea şi echilibrul şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

realitatea plus
cna
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
