Trei nave americane aflate în tranzit în Strâmtoarea Ormuz, atacate de Iran. Trump amenință Teheranul cu represalii "violente" dacă nu semnează "rapid" un acord

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat joi Iranul cu represalii "violente" dacă nu semnează "rapid" un acord, transmite AFP. Avertismentul său vine după ce Teheranul a atacat trei nave americane aflate în tranzit în Strâmtoarea Ormuz, relatează Agerpres.

"Au fost lansate rachete asupra distrugătoarelor noastre, dar au fost interceptate cu uşurinţă. De asemenea, au venit drone care au fost imediat carbonizate în plin zbor. Aşa cum i-am neutralizat încă o dată astăzi, îi vom lovi mult mai tare şi mult mai violent în viitor, dacă nu semnează acordul, şi REPEDE!", a declarat preşedintele american pe platforma sa, Truth Social.

Armata americană "a vizat instalaţii militare iraniene"

Precizăm că armata americană a anunțat joi că "a vizat instalaţii militare iraniene" după ce trei dintre navele sale au fost atacate în timp ce traversau Strâmtoarea Ormuz spre Golful Oman.

"Forţele americane au interceptat atacuri iraniene neprovocate şi au răspuns cu lovituri defensive în timp ce distrugătoarele lansatoare de rachete ale Marinei americane traversau Strâmtoarea Ormuz spre Golful Oman pe 7 mai", a scris pe X Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), adăugând că atacurile au implicat "rachete, drone şi ambarcaţiuni mici".

Armata americană "a neutralizat ameninţările şi a vizat instalaţiile militare iraniene responsabile de atacurile împotriva forţelor americane, inclusiv baze de lansare a rachetelor şi dronelor, centre de comandă şi control şi baze de informaţii, supraveghere şi recunoaştere", a mai afirmat CENTCOM.

Trump afirmă că armistiţiul este încă în vigoare

Totuși, între timp, preşedintele american Donald Trump a anunțat că armistiţiul cu Iranul rămâne în vigoare.

"S-au jucat cu noi astăzi. I-am măturat. S-au jucat. Eu numesc asta un fleac", le-a declarat preşedintele american jurnaliştilor.

Aceste schimburi de focuri au avut loc într-un moment în care Washingtonul încă aşteaptă un răspuns din partea Teheranului la ultima sa propunere de a pune capăt definitiv războiului.