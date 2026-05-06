Incendiu la un bloc de pe bulevardul Dinicu Golescu din București! O femeie are arsuri la nivelul feței. Sunt și alte victime

UPDATE: Sunt cinci victime: 1 inconștientă (transportată la Spitalul de Arși), 2 persoane cu expunere la fum, transportate la Spitalul Universitar de SMURD și SABIF, 2 refuză transportul la spital. În acest moment se acționează pentru evacuarea fumului din clădire.

UPDATE: În urma evenimentului, o victimă inconștientă prezintă arsuri la nivelul feței (femeie, aproximativ 50 ani), iar alte 3 persoane au fost expuse la fum și au fost preluate de echipajele SMURD. Alte 10 persoane au fost evacuate din cladire de echipele de salvatori. Incendiul este lichidat.

Știrea inițială:

Sunt și patru victime. O persoană este inconștientă și are arsuri.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc pe bd. Dinicu Golescu. Dupa patrunderea echipelor de salvatori in apartament a fost identificata o persoana inconstienta (cu arsuri) si alte 3 victime constiente, carora li se acorda primul ajutor calificat (administrare de oxigen).



La caz actioneaza 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru interventie la inaltime, Detasamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD Incendiul este localizat la nivelul apartamentului afectat”, a transmis ISU.