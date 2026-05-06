€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Stiri Incendiu la un bloc de pe bulevardul Dinicu Golescu din București! O femeie are arsuri la nivelul feței. Sunt și alte victime
Data actualizării: 16:32 06 Mai 2026 | Data publicării: 16:05 06 Mai 2026

Incendiu la un bloc de pe bulevardul Dinicu Golescu din București! O femeie are arsuri la nivelul feței. Sunt și alte victime
Autor: Anca Murgoci

Vezi galeria foto
 incendiu ISU incendiu ISU

Incendiu la un bloc de pe bulevardul Dinicu Golescu din București!

UPDATE: Sunt cinci victime: 1 inconștientă (transportată la Spitalul de Arși), 2 persoane cu expunere la fum, transportate la Spitalul Universitar de SMURD și SABIF, 2 refuză transportul la spital. În acest moment se acționează pentru evacuarea fumului din clădire.

UPDATE: În urma evenimentului, o victimă inconștientă prezintă arsuri la nivelul feței (femeie, aproximativ 50 ani), iar alte 3 persoane au fost expuse la fum și au fost preluate de echipajele SMURD. Alte 10 persoane au fost evacuate din cladire de echipele de salvatori. Incendiul este lichidat.

----

Știrea inițială:

Sunt și patru victime. O persoană este inconștientă și are arsuri.

incendiu

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc pe bd. Dinicu Golescu. Dupa patrunderea echipelor de salvatori in apartament a fost identificata o persoana inconstienta (cu arsuri) si alte 3 victime constiente, carora li se acorda primul ajutor calificat (administrare de oxigen).


La caz actioneaza 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru interventie la inaltime, Detasamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD Incendiul este localizat la nivelul apartamentului afectat”, a transmis ISU.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
isu
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Moțiunea de cenzură și trauma colectivă. Cum resimte societatea instabilitatea politică
Publicat acum 30 minute
Shein, investigată de autoritățile irlandeze pentru transferuri de date către China
Publicat acum 38 minute
Lia Olguța Vasilescu trasează perspectivele PSD pentru guvernare: Dacă PNL alege opoziția, să renunțe la miniștri, secretari de stat, prefecți
Publicat acum 39 minute
Inteligența artificială în medicină: Unde ajută și unde nu. Cum schimbă formarea viitorilor medici / video
Publicat acum 46 minute
Schimbări la vârful Coca Cola România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 20 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 6 ore si 15 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 2 ore si 36 minute
De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close