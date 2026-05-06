Titularizare 2026. Încep înscrierile pentru concursul de angajare în învățământ. Actele necesare și calendarul complet

Înscrierile pentru concursul național de Titularizare 2026 încep miercuri, 6 mai, și se desfășoară până pe 18 mai, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Candidații care aleg varianta exclusiv online trebuie să își depună documentele în perioada 6-11 mai.

Concursul reprezintă principala metodă prin care profesorii pot obține un post pe perioadă nedeterminată într-o școală. În paralel, cei care obțin note mai mici pot ocupa posturi pe perioadă determinată, ca suplinitori.

Reguli noi pentru profesorii care intră în sistem

Anul acesta apar și modificări importante pentru cadrele didactice și personalul care dorește să lucreze în școli sau grădinițe. Potrivit unui ordin comun emis de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, toți candidații vor trece printr-o evaluare psihiatrică.

Măsura se aplică profesorilor, personalului didactic auxiliar, personalului administrativ și persoanelor care ocupă funcții de conducere în unitățile de învățământ.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a anunțat și o excepție pentru dosarele depuse în această etapă. Candidații pot prezenta la înscriere doar documentul medical emis de medicina muncii, care confirmă că sunt apți pentru activitatea didactică. Certificatul complet va trebui depus ulterior, la semnarea contractului de muncă.

Concursul de Titularizare a fost deblocat de Guvern

Organizarea concursului din acest an a fost posibilă după adoptarea unei ordonanțe de urgență aprobate de Executiv pe 16 aprilie 2026. Concursurile pentru angajare în sistemul de educație au fost blocate anterior prin Legea 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan.

Ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere

Candidații trebuie să depună un dosar complex, care include fișa de înscriere, copia actului de identitate, certificatele de naștere și căsătorie, actele de studii și documentele care atestă pregătirea psihopedagogică.

Sunt necesare și copii după certificatele de grade didactice, documente privind experiența la catedră, adeverințe de vechime și acte care arată situația postului ocupat, acolo unde este cazul.

Pe lista documentelor obligatorii se află și:

avizul medical pentru activitatea didactică

cazierul judiciar

certificatul de integritate comportamentală

declarația pe proprie răspundere privind incompatibilitățile și antecedentele disciplinare

adeverințe privind sancțiunile disciplinare din ultimii ani.

Absolvenții promoției 2026 trebuie să aducă adeverințe care confirmă că sunt în ultimul an de studiu și că urmează modulul psihopedagogic.

Profesorii care au depus dosare la concurs în ultimii trei ani trebuie să transmită o cerere tip și documentele suplimentare solicitate de inspectoratul școlar.

Calendarul principal al concursului de Titularizare 2026

După perioada de înscriere, inspectoratele școlare vor verifica și valida dosarele candidaților până pe 21 mai.

Pe 29 mai vor fi afișate listele candidaților înscriși, centrele de concurs și programarea pentru probele practice și inspecțiile speciale la clasă.

Între 8 și 30 iunie vor avea loc probele practice, probele orale și inspecțiile la clasă.

Proba scrisă este programată pe 21 iulie 2026.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 28 iulie, iar contestațiile pot fi depuse în perioada 28-29 iulie.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august, iar repartizarea pe posturi va avea loc în primele zile din august.

Ce înseamnă Titularizarea pentru profesori

Titularizarea este examenul prin care profesorii pot obține un post stabil într-o unitate de învățământ. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă.

Cei care obțin minimum nota 5 pot ocupa posturi de suplinitori, pe perioadă determinată.

Pentru mii de profesori și absolvenți ai facultăților de profil, concursul din această vară reprezintă una dintre cele mai importante etape pentru intrarea sau menținerea în sistemul de educație.