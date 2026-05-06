Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan și de ce ar avea nevoie un premier tehnocrat / Analiza lui Chirieac

Întrebat ce părere are despre Șerban Matei, fost reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional, și dacă ar fi potrivit pentru funcția de premier tehnocrat, analistul politic Bogdan Chirieac a explicat că nu îl cunoaște, dar ar susține o astfel de variantă, dacă acesta ar avea girul Băncii Naționale și al guvernatorului Mugur Isărescu. De asemenea, potrivit analistului politic, și Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova, ar fi potrivită pentru rolul de premier tehnocrat.

Bogdan Chirieac: „Nu am auzit de acest domn (n.r. Șerban Matei), dar dacă are girul Băncii Naționale și al guvernatorului Mugur Isărescu, eu sunt pro. Guvernatorul cu siguranță nu propune un incompetent în funcția de premier, deci probabil că e un tehnocrat autentic”.

Anca Dragu, în rolul de premier tehnocrat

Victor Ciutacu: „Eu mă așteptam totuși la doamna Anca Dragu din partea dumneavoastră, domnule Chirieac, pe post de tehnocrat”.

Bogdan Chirieac: „Da, și dânsa e tehnocrat. E chiar în regulă doamna Dragu. Cu regret spun că nu are zonele de progresism pe care le admir eu atât de mult la USR”.

Victor Ciutacu: „Aaa, deci doamna Dragu nu e suficient de rezist?”

Bogdan Chirieac: „Nu e violentă, nu e răutăcioasă, nu are caracteristicile principale ale USR-ului, doamna Dragu”.

Victor Ciutacu: „Deci trebuie să o mai înrăiți puțin în Republica Moldova”.

Bogdan Chirieac: „Nu se mai înrăiește doamna Dragu, la ce are, plus că face o treabă foarte bună la Banca Națională a Moldovei”.

