Moţiunea de cenzură se votează marţi. O nouă coaliţie PSD-PNL-USR-UDMR, fără Bolojan, e posibilă. Analiza lui Bogdan Chirieac

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat, la România TV, de ce premierul Ilie Bolojan are nevoie ca moţiunea să aibă succes în Parlament. De asemenea, spune acesta, continuarea coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR este foarte posibilă, dar fără Ilie Bolojan, care are şanse mari să fie debarcat de la conducerea Partidului Naţional Liberal dacă pierde şefia Guvernului.

"DIn informaţiile pe care le am, weekendul acesta prelungit nu a fost în favoarea domnului Bolojan, deşi s-au făcut oferte, deşi s-a luat aproape om cu om. Se pare că există numărul necesar de voturi pentru ca moţiunea să treacă, iar domnul Bolojan să piardă funcţia de premier.

Oricum acest demers mi se pare de o inutilitate... Domnule Bistriceanu, domnul Bolojan nu mai are majoritate în Parlament. Nu are majoritate! Cu un Parlament unde Guvernul nu are majoritate, nu poţi să treci nicio lege, nu poţi să îţi desfăşori programul guvernamental. Unde vrei să ajungi? Totul este o agăţare disperată de scaun în acest moment. Nu se termină lumea! Eu înţeleg că domnul Bolojan a ignorat total Parlamentul, ca mulţi alţi premieri înaintea domniei sale. Nu a avut grijă să negocieze, să stea de vorbă, să convingă partenerii lui de coaliţie. USR a mers orbeşte cu domnia sa, PNL e şters complet ca partid politic. Ar trebui să ne preocupe pe toţi, pentru că e un partid foarte important în România.

Probabil că vor apărea partide noi, mişcări noi. De altfel, domnul Bolojan a spus că va oferi o nouă platformă, un pol al modernismului. Unii speculează că vor fi fi câţiva fideli din PNL, că nu e urmat de mulţi, şi mai mulţi din USR. Devine şi mai popular odată cu schimbarea sa, pentru că nerealizările României vor fi puse în seama PSD-ului. Dânsul va spune că a făcut lucruri minunate, dar l-au dat jos PSD-iştii. Pe asta va merge propaganda foarte bine întreţinută a USR-ului. Are un viitor politic, poate chiar luminat. Eu ştiu, poate va fi viitorul preşedinte al României", a punctat Bogdan Chirieac.

Demisionează Ilie Bolojan? Chirieac spune că premierul are nevoie să fie dat afară prin moţiune

"E posibil, ţinând cont de calcule, ca Ilie Bolojan să demisioneze luni seară, înainte să ajungă la votul din Parlament?", a întrebat Dragoş Bistriceanu.

"Normal aşa ar fi fost. Când PSD şi-a retras sprijinul, premierul să îşi depună mandatul. Dar mai e ceva. Întreaga revenire politică a domnului Bolojan se ţine de acest vot. El trebuie să fie dat jos prin moţiune, ca să se vadă că PSD este acela care l-a dat jos şi care i-a întrerupt zborul spre marile înălţimi albastre. Să zică că PSD l-a dat jos fiindcă i-a împiedicat să fure. Ce să fure, de unde să fure, nu mai precizăm. Dânsul trebuie răstignit pe crucea Parlamentului, ca să zicem aşa, ca să devină erou. Şi atunci merge la acest circ care a costat România foarte mult, în termeni de creştere a ratei dobânzii, a cursului euro-leu. Nu l-a interesat pe domnul Bolojan", a declarat Bogdan Chirieac.

Nicuşor Dan vrea ca PSD să rămână în coaliţie. Ce face Ilie Bolojan?

Preşedintele Nicuşor Dan a spus de mai multe ori că îşi doreşte ca PNL, PSD, USR şi UDMR să continue guvernarea împreună şi a evitat să se pronunţe în favoarea lui Ilie Bolojan. Din această cauză, preşedintele şi-a atras criticile multor dintre cei care l-au susţinut în campania prezidenţială.

"Ce va face preşedintele, cum va gestiona situaţia? Şi-a ostilizat o parte din vechii susţinători, care s-au aşezat în spatele lui Ilie Bolojan în tot scandalul politic. Ce va face de aici Nicuşor Dan?", a mai întrebat jurnalistul Dragoş Bistriceanu.

"Da, dar alegerile prezidenţiale sunt în 2030. Nu e un motiv acum ca preşedintele Dan să intre în campanie electorală. După plecarea premierului Ilie Bolojan o să vedeţi, ca prin minune, că cele 4 partide care formau coaliţia pro-europeană se vor aşeza la masă fără probleme şi se va degaja un alt premier. În ciuda rezoluţiilor aberante care, dacă ar fi aplicate, ar bloca ţara. Bine, USR e un partid tânăr, neexperimentat. Dar PNL e cel mai vechi partid din Europa. Cum să spui că niciodată nu vei mai face o coaliţie cu PSD? Cum să faci aşa ceva? Ilie Bolojan va fi aruncat din barcă, dacă nu înţelege", a mai punctat analistul politic.

Criza deja afectează ţara

În plus, spune Bogdan Chirieac, criza politică deja a afectat ţara, iar companiile private deja şi-au îngheţat bugetele de investiţii.

"Cursul s-a modificat şi nu merge bine. Noroc că la BNR e Mugur Isărescu, care ştie ce să facă, dar probabil că presiunea e enormă pe curs. Dobânzile la credite s-au majorat. Dacă vă uitaţi, pentru că trăim în economia reală, toate companiile şi-au pus bugetul la frigider. Totul e îngheţat, de la bugetul de marketing, la cel de investiţii. Toată lumea aşteaptă să vadă ce se întâmplă.

Dacă vine la putere un partid suveranist, insuficient cunoscut şi insuficient acceptat, cel puţin deocamdată, lumea va dori să aştepte 6 luni de zile, să vadă în ce direcţie o ia guvernul respectiv. Că dacă un guvern pro-european a majorat aberant taxele şi impozitele, ce ar putea face un guvern suveranist? Şi atunci, toţi aşteaptă. Într-un moment în care trebuia să ţâşnim, să atragem investiţii, noi suntem puşi pe lista de aşteptare", a concluzionat Bogdan Chirieac.