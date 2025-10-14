€ 5.0879
Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 16:56 14 Oct 2025 | Data publicării: 16:55 14 Oct 2025

Noua Lege RCA, aprobată în forma Guvernului. Amendamentele din Senat au fost eliminate
Autor: Tiberiu Vasile

camera-deputatilor-sesiune_64723000 foto: FaFacebook, Parlamentul României - Camera Deputaţilor
 

Comisia de buget a Camerei Deputaților a aprobat proiectul noii Legi RCA în forma propusă de Guvern, renunțând la modificările aduse anterior în Senat.

Comisia pentru buget din Camera Deputaților a oferit marți un raport de adoptare a Legii RCA, păstrând forma propusă de Guvern și renunțând astfel la modificările adoptate anterior de Senat.

Decizia marchează un pas important în procesul de actualizare a legislației privind asigurările auto obligatorii, prin alinierea la normele europene.

Deputații PSD vor vota împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA

Social-democrații au anunțat că se vor opune oricăror amendamente care ar putea reduce protecția de care beneficiază șoferii asigurați.

„Deputaţii PSD vor vota împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA, prin care sunt limitate drastic drepturile şi beneficiile asiguraţilor. PSD consideră că orice intervenţie legislativă în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto trebuie să îşi propună îmbunătăţirea condiţiilor pentru persoanele asigurate, nu o înrăutăţire a lor. Ca atare, PSD va respinge amendamentele introduse la Camera Deputaţilor care ar oferi asiguratorilor o poziţie de forţă în raport cu persoanele asigurate. PSD va susţine transpunerea în legislaţia românească a modificărilor aprobate la nivel european în domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto (Directiva 2021/2118/CE)”, se arată în comunicatul formațiunii.

Trotinetele și bicicletele electrice

Proiectul adoptat de comisie urmează direcția stabilită de Guvern, care este inițiatorul legii. Prin acest demers, România implementează în legislația internă prevederile Directivei (UE) 2021/2118, ce aduce o serie de schimbări majore în privința definiției vehiculului și a obligațiilor de asigurare.

Executivul explică în documentația oficială că noile reglementări vor extinde categoria vehiculelor ce trebuie asigurate, incluzând mijloace de transport precum trotinetele și bicicletele electrice,  vehicule care, potrivit legislației actuale, nu necesită înmatriculare.

De asemenea, proiectul prevede ajustarea limitelor minime de despăgubire și stabilirea acestora în lei, în concordanță cu referințele din directiva europeană. Sunt clarificate și aspecte legate de modul de control al polițelor RCA, pentru a asigura o aplicare unitară a noilor norme, conform Agerpres. 

camera deputatilor
senat
guvern
legea rca
