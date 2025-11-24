Scutirea CASS pentru mame, veterani și personal monahal, adoptată tacit

Senatul a adoptat tacit, luni, proiectele iniţiate de PSD privind eliminarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii şi văduvele de război, invalizii, foştii deţinuţi politici, personalul monahal şi, respectiv, pentru mamele aflate în concediu de creştere a copilului.

Termenul limită pentru dezbaterea şi adoptarea acestor proiecte s-a împlinit la 19 noiembrie, iar ele se consideră adoptate tacit.

Iniţiativele vor fi transmise Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

Dezbateri pe proiectele PSD privind eliminarea CASS

În 7 octombrie, Comisiile pentru muncă şi sănătate ale Senatului au dat raport favorabil celor două iniţiative, asupra cărora urma să se pronunţe şi Comisia pentru buget.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunţat atunci că PNL nu va susţine proiectele PSD, menţionând că nu sunt bani la buget. Fenechiu a spus că această temă a fost discutată la grupul parlamentar al PNL cu premierul Ilie Bolojan.

"A fost una dintre temele discutate cu premierul. PNL face parte dintr-o coaliţie care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliţie. Deci, nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar. Premierul ne-a explicat că, într-o înţelegere, noi trebuie să respectăm înţelegerea, indiferent de ce fac ceilalţi parteneri ai noştri", a declarat Fenechiu.

PSD insistă pentru eliminarea CASS la mame, veterani și personal monahal

La 8 septembrie, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat depunerea la Parlament a celor două proiecte, după ce plata CASS a fost introdusă pentru aceste categorii de persoane — mame, veterani, personal monahal - prin primul pachet de măsuri pentru care premierul şi-a asumat răspunderea în Parlament şi care a intrat în vigoare, conform Agerpres.

