€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data publicării: 20:39 10 Noi 2025

Gabriela Firea: Taxa CASS pe pensii și concedii pentru creșterea copilului, „un eșec ridicol”
Autor: Iulia Horovei

GABRIELA FIREA PSD Gabriela Firea, la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, 7 noiembrie 2025.
 

Europarlamentarul PSD, Gabriela Firea, critică taxele CASS aplicate de Guvernul Bolojan de la 1 august asupra pensiilor peste 3.000 de lei și concediilor pentru creșterea copilului, pe care le califică drept „un eșec ridicol pe scutec și baston”.

Gabriela Firea susține că taxele CASS aplicate de Guvernul Bolojan asupra pensiilor care depășesc 3.000 de lei și asupra concediilor mamelor pentru creșterea copilului constituie un „eșec ridicol pe scutec și baston”. 

Conform raportului CNAS pentru luna septembrie 2025, contribuțiile de asigurări de sănătate colectate de la pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei au fost de aproximativ 405 milioane lei, în timp ce sumele colectate de la persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului au însumat 154.000 lei. 

„Datele CNAS pentru luna septembrie, după introducerea CASS pe pensii și concedii de creștere a copilului, demonstrează ineficiența și disproporția măsurii. Încasările au generat două rezultate complet diferite: de la pensionari (pensii mai mari de 3.000 lei), circa 405 milioane de lei, iar de la mame (pe concediile de creștere copil), 154.000 de lei”, a punctat Gabriela Firea, într-o postare pe rețelele de socializare.

Firea: Pensionarii și familiile tinere, „împovărați” de noile taxe

Gabriela Firea consideră că taxarea mamelor și a pensionarilor prin CASS este inechitabilă și simbolică, fiind afectate familiile tinere, fără a aduce beneficii semnificative bugetului de stat.

„Nu s-a făcut dreptate fiscală, ci s-a aruncat o povară infimă pe umerii a aproximativ 150.000 de mame sub pretextul egalității, în timp ce restul banilor vin de la seniori. 154.000 de lei! Aceasta este suma pentru care Guvernul a decis să descurajeze natalitatea și să le amărască viața tinerelor familii. O sumă care nu acoperă nici cheltuiala pe combustibil a unei singure instituții de stat”, a mai spus europarlamentarul PSD.

Firea a mai spus că decizia de a taxa suplimentar pensionarii și mamele nu poate fi caracterizată drept „reformă”, ci „e o cinică taxare simbolică a maternității, un eșec de necontestat care nu a adus niciun beneficiu real bugetului de sănătate, ci doar dispreț public”.

Amintim că taxele prevăzute în Legea nr. 141/2025 au fost introduse începând cu 1 august 2025 de Guvernul Bolojan, în contextul încercărilor de a reduce deficitul bugetar.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

taxa cass
pensii
pensionari
mame
deficit bugetar
concediu mame
taxe
guvern
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Restricții de circulație pe DN 1A, două nopți la rând, din cauza lucrărilor la Autostrada A0
Publicat acum 24 minute
Haos pe aeroporturile din SUA. Trump îi somează pe controlorii de trafic aerian să revină la serviciu
Publicat acum 27 minute
Vremea până pe 23 noiembrie. De la temperaturi de primăvară, la ploi și răciri bruște
Publicat acum 48 minute
Tot ce trebuie să știi despre staţiunile balneare şi balneoclimatice din România, publicate în 12 ghiduri
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Gabriela Firea: Taxa CASS pe pensii și concedii pentru creșterea copilului, „un eșec ridicol”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 11 ore si 53 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close