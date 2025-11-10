Gabriela Firea: Taxa CASS pe pensii și concedii pentru creșterea copilului, „un eșec ridicol”

Gabriela Firea susține că taxele CASS aplicate de Guvernul Bolojan asupra pensiilor care depășesc 3.000 de lei și asupra concediilor mamelor pentru creșterea copilului constituie un „eșec ridicol pe scutec și baston”.

Conform raportului CNAS pentru luna septembrie 2025, contribuțiile de asigurări de sănătate colectate de la pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei au fost de aproximativ 405 milioane lei, în timp ce sumele colectate de la persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului au însumat 154.000 lei.

„Datele CNAS pentru luna septembrie, după introducerea CASS pe pensii și concedii de creștere a copilului, demonstrează ineficiența și disproporția măsurii. Încasările au generat două rezultate complet diferite: de la pensionari (pensii mai mari de 3.000 lei), circa 405 milioane de lei, iar de la mame (pe concediile de creștere copil), 154.000 de lei”, a punctat Gabriela Firea, într-o postare pe rețelele de socializare.

Firea: Pensionarii și familiile tinere, „împovărați” de noile taxe

Gabriela Firea consideră că taxarea mamelor și a pensionarilor prin CASS este inechitabilă și simbolică, fiind afectate familiile tinere, fără a aduce beneficii semnificative bugetului de stat.

„Nu s-a făcut dreptate fiscală, ci s-a aruncat o povară infimă pe umerii a aproximativ 150.000 de mame sub pretextul egalității, în timp ce restul banilor vin de la seniori. 154.000 de lei! Aceasta este suma pentru care Guvernul a decis să descurajeze natalitatea și să le amărască viața tinerelor familii. O sumă care nu acoperă nici cheltuiala pe combustibil a unei singure instituții de stat”, a mai spus europarlamentarul PSD.

Firea a mai spus că decizia de a taxa suplimentar pensionarii și mamele nu poate fi caracterizată drept „reformă”, ci „e o cinică taxare simbolică a maternității, un eșec de necontestat care nu a adus niciun beneficiu real bugetului de sănătate, ci doar dispreț public”.

Amintim că taxele prevăzute în Legea nr. 141/2025 au fost introduse începând cu 1 august 2025 de Guvernul Bolojan, în contextul încercărilor de a reduce deficitul bugetar.