€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Vaticanul a respins diaconatul feminin, dar lasă poarta deschisă pentru reforme viitoare
Data actualizării: 16:19 04 Dec 2025 | Data publicării: 16:19 04 Dec 2025

Vaticanul a respins diaconatul feminin, dar lasă poarta deschisă pentru reforme viitoare
Autor: Alexandra Curtache

Papa Leon FOTO: Agerpres
 

O comisie consultativă a Vaticanului a votat covârşitor împotriva hirotonirii femeilor ca diaconi, menţinând neschimbată practica Bisericii Catolice de a avea un cler exclusiv masculin, se arată într-un raport trimis papei Leon al XIV-lea şi publicat joi.

Comisia, formată din specialişti în teologie, atât bărbaţi, cât şi femei, a decis, cu şapte voturi la unu, că „cercetarea istorică şi ancheta teologică exclud posibilitatea admiterii femeilor la diaconat pentru moment”. În acelaşi timp, raportul subliniază că poziţia nu poate fi considerată definitivă, cerând aprofundarea examinării unei chestiuni care divizează de aproape un deceniu cei 1,4 miliarde de catolici.

Documentul a fost transmis sub forma unei scrisori semnate de cardinalul italian Giuseppe Petrocchi, preşedintele celei de-a doua comisii instituite de papa Francisc pentru a analiza tema. Scrisoarea este datată 18 septembrie, însă publicată abia la finalul acestei săptămâni.

Mizele: rolul diaconului în Biserică

Diaconii catolici pot boteza, pot oficia cununii şi ceremonii funerare şi, în anumite regiuni, pot conduce parohiile în absenţa preotului. Deşi nu pot celebra Liturghia, rolul lor a fost considerat secole întregi treaptă preliminară către preoţie, înainte de a deveni post permanent accesibil şi bărbaţilor căsătoriţi, ca urmare a reformelor din anii ’60.

Discuţia privind accesul femeilor la această treaptă clericală a fost deschisă oficial în 2016, la solicitarea asociaţiei mondiale a călugăriţelor catolice. Papa Francisc a instituit atunci două comisii distincte, ale căror deliberări au rămas secrete până la publicarea raportului de joi.

Critici şi recomandări

Phyllis Zagano, membră a primei comisii şi susţinătoare a diaconatului feminin, a criticat raportul actual, acuzând prezentarea „selectivă” a concluziilor. Potrivit acesteia, textul ar evita contextualizarea completă a documentelor discutate în cadrul grupurilor anterioare.

În acelaşi timp, raportul notează că, la o sesiune din iulie 2022, cea de-a doua comisie a respins, cu nouă voturi la unu, admiterea femeilor ca diaconi. Totuşi, într-o întrunire din februarie, aceiaşi membri au votat pentru „extinderea accesului femeilor” la alte forme de slujire, fără a detalia natura acestor posibile responsabilităţi.

Papa Leon al XIV-lea, aşteptat să se pronunţe

„Rămâne acum la discernământul pastorilor să evalueze care alte sarcini preoţeşti pot fi introduse pentru a răspunde nevoilor concrete ale Bisericii vremurilor noastre”, se arată în finalul raportului.

Papa Leon al XIV-lea, ales în mai şi încă discret pe scena internaţională, nu a comentat până în prezent decizia comisiei. Observatorii Vaticanului estimează că procesul de consultare va continua, iar dezbaterea privind rolul femeilor în structura clericală nu se va încheia odată cu publicarea raportului, ci abia începe o nouă etapă instituţională.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vatican
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Colegiul Medicilor cere soluții urgente. Lipsa apei afectează actul medical în Prahova
Publicat acum 11 minute
Recrutare forțată de către Rusia în teritoriile ucrainene ocupate - încălcări ale dreptului internațional
Publicat acum 19 minute
Germania nu mai e Germania de acum 10 ani: De ce primii doi ani acolo îi întorc pe români din drum
Publicat acum 37 minute
Primul RMN mobil din România: Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași aduce tehnologia direct la pacienți
Publicat acum 46 minute
Un an de la anularea alegerilor: Zuckerman și Caramitru fac analiza momentului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close