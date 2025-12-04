Vaticanul a respins diaconatul feminin, dar lasă poarta deschisă pentru reforme viitoare

Comisia, formată din specialişti în teologie, atât bărbaţi, cât şi femei, a decis, cu şapte voturi la unu, că „cercetarea istorică şi ancheta teologică exclud posibilitatea admiterii femeilor la diaconat pentru moment”. În acelaşi timp, raportul subliniază că poziţia nu poate fi considerată definitivă, cerând aprofundarea examinării unei chestiuni care divizează de aproape un deceniu cei 1,4 miliarde de catolici.

Documentul a fost transmis sub forma unei scrisori semnate de cardinalul italian Giuseppe Petrocchi, preşedintele celei de-a doua comisii instituite de papa Francisc pentru a analiza tema. Scrisoarea este datată 18 septembrie, însă publicată abia la finalul acestei săptămâni.

Mizele: rolul diaconului în Biserică

Diaconii catolici pot boteza, pot oficia cununii şi ceremonii funerare şi, în anumite regiuni, pot conduce parohiile în absenţa preotului. Deşi nu pot celebra Liturghia, rolul lor a fost considerat secole întregi treaptă preliminară către preoţie, înainte de a deveni post permanent accesibil şi bărbaţilor căsătoriţi, ca urmare a reformelor din anii ’60.

Discuţia privind accesul femeilor la această treaptă clericală a fost deschisă oficial în 2016, la solicitarea asociaţiei mondiale a călugăriţelor catolice. Papa Francisc a instituit atunci două comisii distincte, ale căror deliberări au rămas secrete până la publicarea raportului de joi.

Critici şi recomandări

Phyllis Zagano, membră a primei comisii şi susţinătoare a diaconatului feminin, a criticat raportul actual, acuzând prezentarea „selectivă” a concluziilor. Potrivit acesteia, textul ar evita contextualizarea completă a documentelor discutate în cadrul grupurilor anterioare.

În acelaşi timp, raportul notează că, la o sesiune din iulie 2022, cea de-a doua comisie a respins, cu nouă voturi la unu, admiterea femeilor ca diaconi. Totuşi, într-o întrunire din februarie, aceiaşi membri au votat pentru „extinderea accesului femeilor” la alte forme de slujire, fără a detalia natura acestor posibile responsabilităţi.

Papa Leon al XIV-lea, aşteptat să se pronunţe

„Rămâne acum la discernământul pastorilor să evalueze care alte sarcini preoţeşti pot fi introduse pentru a răspunde nevoilor concrete ale Bisericii vremurilor noastre”, se arată în finalul raportului.

Papa Leon al XIV-lea, ales în mai şi încă discret pe scena internaţională, nu a comentat până în prezent decizia comisiei. Observatorii Vaticanului estimează că procesul de consultare va continua, iar dezbaterea privind rolul femeilor în structura clericală nu se va încheia odată cu publicarea raportului, ci abia începe o nouă etapă instituţională.