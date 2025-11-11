Papa Leon va primi la Vatican pentru prima dată vedetele de la Hollywood

Evenimentul, organizat de biroul de cultură al Vaticanului în cadrul Anului Sfânt, marchează o deschidere inedită a Bisericii către lumea cinematografiei și creativității artistice.

Dialog între Vatican și Hollywood

Biroul de presă al Vaticanului a anunțat luni, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres, că Papa Leon al XIV-lea „și-a exprimat dorința de a aprofunda dialogul cu lumea cinematografiei, explorând posibilitățile pe care creativitatea artistică le oferă misiunii Bisericii și promovării valorilor umane”.

Audiența de sâmbătă va reuni unele dintre cele mai importante nume ale industriei de film, între care se numără actorii Cate Blanchett, Chris Pine și Adam Scott, dar și regizorii de renume mondial Spike Lee, George Miller și Gus Van Sant.

Potrivit surselor apropiate organizatorilor, întâlnirea va fi una simbolică, fără discursuri oficiale, dar cu momente de dialog direct între suveranul pontif și invitați. Tema principală: modul în care arta cinematografică poate contribui la transmiterea mesajelor de speranță, empatie și solidaritate, valori universale ce se regăsesc atât în film, cât și în teologia creștină.

Un pontif atipic, cu viziune americană asupra culturii

Papa Leon al XIV-lea, primul papă originar din Statele Unite, a atras atenția încă din primele luni de pontificat prin stilul său deschis și prin interesul manifestat față de cultura populară. Suveranul pontif a declarat în mai multe rânduri că „arta este o formă de rugăciune”, subliniind rolul pe care filmele, muzica și teatrul îl pot avea în formarea spirituală a publicului larg.

Această apropiere de mediul artistic continuă o tradiție timidă inițiată de predecesorul său, Papa Francisc, care în iunie 2024 a găzduit un eveniment dedicat comedianților. La acel moment, la Vatican au fost primiți prezentatori celebri precum Conan O’Brien, Stephen Colbert și Jimmy Fallon, o inițiativă care a fost percepută ca un semnal al deschiderii Bisericii către umor, divertisment și comunicarea modernă.

Vedete de top, regizori legendari

Pe lângă numele deja anunțate, la evenimentul de sâmbătă vor participa și alți actori și cineaști renumiți: Alison Brie, Dave Franco, Viggo Mortensen, Joanna Hogg, Tony Kaye și Julie Taymor.

Această diversitate de participanți, de la actori de comedie la regizori de filme dramatice și experimentale, sugerează intenția Vaticanului de a promova un dialog amplu, care să depășească granițele dintre genuri sau perspective ideologice. Surse din interiorul biroului de cultură al Sfântului Scaun au precizat că „nu se urmărește validarea unei forme de artă, ci recunoașterea faptului că fiecare poveste spusă cu sinceritate are potențialul de a apropia oamenii de adevăr”.

Filmele preferate ale Papei Leon al XIV-lea

Înaintea întâlnirii, Vaticanul a publicat o listă surprinzătoare cu patru dintre filmele preferate ale Papei Leon:



It’s a Wonderful Life (1946) - un clasic al speranței și al redescoperirii sensului vieții;



The Sound of Music (1965) - o poveste despre iubire, credință și curaj;



Ordinary People (1980) - o explorare profundă a suferinței și reconcilierii;



Life Is Beautiful (1997) - un film despre puterea iubirii părintești și triumful spiritului în fața tragediei.



Această selecție reflectă gustul Papei pentru filme cu teme umaniste, care abordează drame existențiale dar oferă și mesaje de lumină, iertare și renaștere spirituală.

Un eveniment cu semnificație globală

Evenimentul face parte din programul oficial al Anului Sfânt, o serie de manifestări culturale și spirituale derulate în 2025, dedicate reflecției asupra credinței, solidarității și identității umane în lumea contemporană.

Prin această inițiativă, Vaticanul pare să transmită un mesaj clar: Biserica nu fuge de modernitate, ci caută să o înțeleagă și să o folosească pentru a-și îndeplini misiunea. Într-o eră dominată de imagini și povești cinematografice, dialogul dintre religie și film devine o punte între credință și cultura globală.

Papa Leon al XIV-lea va rosti, potrivit comunicatului oficial, un scurt discurs în care va sublinia „nevoia ca arta să redea demnitatea umană și să inspire compasiune, nu doar admirație estetică”.

Evenimentul de sâmbătă promite astfel nu doar o întâlnire istorică între două lumi aparent opuse, ci și o reflecție asupra rolului artei în apropierea omului de divinitate, un dialog în care scena devine altar, iar filmul, o formă modernă de evanghelie.