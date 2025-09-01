Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista

Camera Deputaţilor şi-a ales, luni, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent. Pentru lista propusă s-au înregistrat 269 de voturi ”pentru”, 16 voturi ”împotrivă”.

Astfel, noii vicepreședinți ai Camerei Deputaților sunt:



Natalia Intotero (PSD), Gianina Şerban (AUR), Adrian Cozma (PNL), Cătălin Drulă (USR);

secretari:

Silvia Mihalcea (PSD), Arina Moş (PNL), Oana Murariu (USR) şi Ovidiu Ganţ (minorităţile naţionale);

chestori:

Mitică Mărgărit (PSD), Romeo Lungu (PSD), Florin Velcescu (AUR) şi Lorand-Balint Magyar (UDMR).



Liderii grupurilor parlamentare sunt: Ştefan Popa - PSD, Gabriel Andronache - PNL, Mihai Enache - AUR, Bogdan Rodeanu - USR, Csomo Botond - UDMR, Ionel Goidescu - S.O.S România, Anamaria Gavrilă - POT şi Varujan Pambuccian - liderul grupului minorităţilor naţionale.

Dacă celelalte nume sunt cunsocute publicului, Gianina Șerban de la AUR poate fi un nume nou, asta deși se află la al doilea mandat de deputat. Aleasă în Ilfov, aceasta are biroul parlamentar într-un oraș limitrof Capitalei, în Bragadiru. CV-ul său arată că a fost consilier juridic vreme de 15 ani, fără a specifica unde. Această mai notează că fost antreprenor, la fel, fără alte detalii, scriindu-și doar atribuțiile funcțiilor. Are licență și master la o universitate particulară din București, în Științe Politice, respectiv în drept comunitar. Știe o singură limbă străină, la nivel mediu.

Astăzi, a fost la protestul AUR cu pancarte din Parlament, postând: ”Astăzi, la deschiderea sesiunii parlamentare, am denunțat fără ezitare abuzurile și folosirea justiției pe post de bâtă politică.Călin Georgescu este târât săptămânal la control judiciar doar pentru că a câștigat alegerile din noiembrie. Cei care folosesc justiția ca armă politică nu atacă doar un om, ci atacă democrația însăși”.

La secretari, femei, cu o excepție

Avocatele care conduc în Parlament, de la PSD, la PNL și USR

În ceea ce-i privește pe secretari, o vedem de la PSD pe Silvia Mihalcea, din Cluj. Ea colaborează cu Parlamentul încă din 2000, aflându-se pe diferite funcții, dar se află la primul mandat de deputat. A terminat Facultatea de Drept în 2002. Știe engleza și franceza la perfecție, după cum își scrie în CV. Din 2000 și până astăzi, deci în 25 de ani, a ocupat mai multe poziții în Parlamentul României: secretar, consilier, subsecretar, expert, etc., majoritatea fiind ocupate doar câteva luni. A activat și la ANPC și la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Arina Moș, de la PNL, se află la primul mandat de deputat. Mai are unul de senator. Vine din Oradea, unde a ocupat mai multe funcții în legătură cu Primăria și cu primarul, fiind o apropiată a premierului Ilie Bolojan, conform unor informații de presă. Și soțul său lucrează la Primărie. Anterior activității politice, a fost consilier juridic la mai multe companii. Știe engleză la nivel mediu.

Oana Murariu de la USR este și ea la al doilea mandat în Camera Deputaților, fiind inițial membră în PLUS. Este avocat, aceasta fiind singura sa activitate profesională. A obținut diploma în Cluj. Știe patru limbi străine: franceză, engleză, germană și spaniolă. Are șase terenuri, dintre care unul intravilan de peste 8000 mp în Cluj-Napoca, două apartamente, o casă de vacanță, două mașini și multe conturi în bancă. A împrumutat partidul în două rânduri. În declarația sa de avere remarcăm un împrumut pe care l-a luat de la o persoană fizică, de 100.000 de lei. Este vorba despre o persoană cu același nume de familie ca al său, probabil mama sa, medic la un spital județean. Acești bani posibil au revenit partidului, în cele două împrumuturi acordate.

Lista secretarelor este însă închisă de un bărbat, Ovidiu Ganţ, aflat la al șaselea mandat de deputat. El are trei case, trei terenuri, două mașini și mai multe conturi în bancă. A primit cadou de la soție 50.000 de euro, dar și de la sine 12.000 de euro.

La chestori, bărbați

Mitică Mărgărit rămâne chestor

Mitică Mărgărit a ajuns în atenția presei când și-a scris în declarația de avere că are ciasuri de mână. El îl înlocuiește în această funcție pe însuși Florin Manole, numit ministru al Muncii. El a mai ajuns în atenția presei și după ce și-a făcut cont pe Tinder, o aplicație de întâlniri, unde a scris că este deputat. În 2022, el conducea grupul de prietenie cu Rusia din Parlament.

Fost arbitru, astăzi șef la PSD și chestor

Romeo Lungu vine din Buzău, unde a fost ales la conducerea partidului (PSD), după demisia lui Lucian Romașcanu. El a fost arbitru și conducător de club la Gloria Buzău. De asemenea, are continuitate în acestă funcție.

Doi necunoscuți

Florin Velcescu de la AUR nu are CV-ul publicat pe site-ul Camerei Deputaților. Despre acesta sunt puțin spre deloc informații publice, cu excepția declarației de avere care enumeră 2 terenuri, o casă și un apartament. De la UDMR, îl regăsim pe Lorand-Balint Magyar, aflat la al treilea mandat. Din declarația sa de avere, remarcăm veniturile din dividende a căror valoarea pe anul trecut s-au ridicat la 198.000 de lei.

