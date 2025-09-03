AUR depune astăzi, până la ora 24:00, moțiunile de cenzură. Contre Putere - Opoziție pe calendar

Opoziția depune astăzi cele patru moțiuni de cenzură pe patru proiecte asumate de Guvern, din pachetul fiscal numărul 2. Excepția face proiectul cu privire la pensiile magistraților.

Opoziţia va depune cele patru moţiuni de cenzură la proiectele asumate de Guvern în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00, cum prevede Constituţia, a anunţat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.



El a spus că AUR doreşte stabilirea unui calendar de dezbatere de comun acord cu puterea. Întrebat la Parlament când va avea loc dezbaterea moţiunilor de cenzură şi votul, a precizat că acest lucru nu depinde de AUR: ”AUR este minoritar în Parlament, inclusiv în Biroul permanent. AUR îşi doreşte un dialog cu puterea să stabilim de comun acord un calendar. Puterea, adică PSD, nu-şi doreşte acest calendar” a declarat el, conform Agerpres.

”Puterea are 70% din voturi, poate să stabilească ce vrea" a spus legat posibilitatea ca dezbaterea şi votul să aibă loc duminică. ”În mod logic, citirea moţiunilor se va face mâine, dacă ei nu acceptă să discutăm un calendar”, a mai susținut Peiu.

Întrebat cu cine a discutat de la Putere, Petrișor Peiu l-a indicat chiar pe premier. ”Am luat legătura cu premierul Bolojan, care a fost un om de înţeles, am stabilit, am făcut” a răspuns liderul senatorilor AUR.



"Domnul Bolojan ne-a spus ce prevede legea şi că putem să ne înţelegem asupra unui calendar. Dânsul a fost un om de înţeles. Domnul Grindeanu nu vrea să discutăm. Domnul prim-ministru Bolojan a fost înţelegător cu privire la faptul că noi ne dorim duminică să fim prezenţi la Ţebea", a mai spus Petrişor Peiu.





