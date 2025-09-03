Data publicării:

AUR depune astăzi, până la ora 24:00, moțiunile de cenzură. Contre Putere - Opoziție pe calendar

Autor: Irina Constantin | Categorie: Politica
Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Opoziția depune astăzi cele patru moțiuni de cenzură pe patru proiecte asumate de Guvern, din pachetul fiscal numărul 2. Excepția face proiectul cu privire la pensiile magistraților. 

Opoziţia va depune cele patru moţiuni de cenzură la proiectele asumate de Guvern în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00, cum prevede Constituţia, a anunţat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.


El a spus că AUR doreşte stabilirea unui calendar de dezbatere de comun acord cu puterea. Întrebat la Parlament când va avea loc dezbaterea moţiunilor de cenzură şi votul, a precizat că acest lucru nu depinde de AUR: ”AUR este minoritar în Parlament, inclusiv în Biroul permanent. AUR îşi doreşte un dialog cu puterea să stabilim de comun acord un calendar. Puterea, adică PSD, nu-şi doreşte acest calendar” a declarat el, conform Agerpres. 

”Puterea are 70% din voturi, poate să stabilească ce vrea" a spus legat posibilitatea ca dezbaterea şi votul să aibă loc duminică. ”În mod logic, citirea moţiunilor se va face mâine, dacă ei nu acceptă să discutăm un calendar”, a mai susținut Peiu.

Întrebat cu cine a discutat de la Putere, Petrișor Peiu l-a indicat chiar pe premier. ”Am luat legătura cu premierul Bolojan, care a fost un om de înţeles, am stabilit, am făcut” a răspuns liderul senatorilor AUR. 

"Domnul Bolojan ne-a spus ce prevede legea şi că putem să ne înţelegem asupra unui calendar. Dânsul a fost un om de înţeles. Domnul Grindeanu nu vrea să discutăm. Domnul prim-ministru Bolojan a fost înţelegător cu privire la faptul că noi ne dorim duminică să fim prezenţi la Ţebea", a mai spus Petrişor Peiu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
AUR depune astăzi, până la ora 24:00, moțiunile de cenzură. Contre Putere - Opoziție pe calendar
03 sep 2025, 20:57
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS
01 sep 2025, 18:04
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
01 sep 2025, 21:01
Ordonanța de Urgență care bagă Senatul în ședință astăzi
25 aug 2025, 08:45
Senatorii intră în ședință pentru două Ordonanțe de Urgență. Ce trece astăzi prin Parlament
12 aug 2025, 08:40
ParintiSiPitici.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul copilului din Timișoara: Micuțul înecat era visul unei familii după ani de încercări, iar o altă fetiță a fost găsită singură, în lacrimi, la poartă
02 sep 2025, 23:43
Whiskey și vin rafinat de 10 mii de euro în Parlament, în plină austeritate. Bogdan Chirieac: Gestul contează!
02 aug 2025, 15:21
Legea Anastasia, doi ani de la promulgare. Prima variantă a legii a căzut în Parlament dintr-un motiv uimitor
26 iul 2025, 17:00
Nicușor Dan cere reexaminarea PL-x nr. 504/2023
24 iul 2025, 11:06
Guvernul Bolojan, la prima încercare în Parlament. Rezultatul votului asupra moțiunii de cenzură
14 iul 2025, 08:19
Evoluţia deficitului în ultimii 7 ani în România. "Au dispărut facilităţile şi avem acelaşi deficit ca anul trecut"
05 iul 2025, 08:23
Deputații cu locuințe în București sau Ilfov NU vor mai primi bani de chirie. Sorin Grindeanu: Parlamentul a votat modificarea în regim de urgență
30 iun 2025, 14:44
Sesiune agitată la Camera Deputaților: posturi tăiate, legi importante adoptate și schimbări majore în funcții-cheie
30 iun 2025, 09:56
Cine este Mircea Abrudean, noul președinte al Senatului
24 iun 2025, 19:17
Update: Mihai Busuioc și Csaba Asztalos, votați judecători CCR. Agitație în Parlament, la avizarea candidaților. Dan Tanasă (AUR): Aţi înnebunit complet
24 iun 2025, 12:11
Senat: A  fost declanșată procedura de alegere a unui judecător la CCR
11 iun 2025, 15:27
Limitarea accesului la jocurile de noroc a trecut de Senat
10 iun 2025, 19:45
Modificări la Codul Penal. Pedepse mai mari pentru lovire și alte acte de violenţă
04 iun 2025, 14:27
Zece parlamentari au schimbat tabăra în Parlament. Au trecut la PSD
04 iun 2025, 14:15
Minorii vor putea accesa rețelele de socializare, în România, doar cu acordul părinților. Ce prevede noua lege online
03 iun 2025, 11:48
Cine sunt parlamentarii care au demisionat din partidul Dianei Șoșoacă și au trecut la PSD
02 iun 2025, 15:25
Deputații "reduc" cheltuielile: Cumpără hârtie igienică şi hârtie prosop de peste 72.000 de euro
30 mai 2025, 16:46
Schimbare privind pensiile private din România, condiție pentru aderarea la OCDE
27 mai 2025, 17:40
Ilie Bolojan, întrevedere cu Michael Dickerson (Ambasada SUA). Principala temă discutată de cei doi
27 mai 2025, 17:13
Schimbare majoră în construcțiile din România. Cea mai importantă reformă din ultimii 35 de ani, votată de senatori
26 mai 2025, 20:43
Anamaria Gavrilă își vede ”gone” parlamentarii. A rămas fără grup la Senat
26 mai 2025, 18:42
Imaginile zilei de la învestirea în funcție a lui Nicușor Dan. Ce nu s-a văzut la televizor / foto în articol
26 mai 2025, 11:59
Ce urmează după validarea CCR a lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României
22 mai 2025, 11:49
Lovitură pentru Anamaria Gavrilă. Demisie în bloc din grupul POT din Parlament/ Reacție incredibilă
21 mai 2025, 10:46
Ilie Bolojan retrimite Senatului Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
17 apr 2025, 14:34
Ilie Bolojan retrimite la Camera Deputaților Legea privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
16 apr 2025, 10:18
Ilie Bolojan retrimite la Camera Deputaților Legea privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Parlamentarii decid dacă își reduc singuri pensiile speciale de până la 30.000 de lei
15 apr 2025, 23:52
Includerea țării noastre în programul Visa Waiver, printre temele discutate cu membrii Congresului SUA. Andrei Baciu: România îndeplinește toate criteriile
15 apr 2025, 16:53
Senatul a votat legea anti-drog la volan: Cine va fi pedepsit și când nu se aplică
14 apr 2025, 23:55
Centrele de plasament au obligația să instaleze sisteme de supraveghere video. Proiectul, adoptat de Senat
14 apr 2025, 18:53
Interferențele ruse în România, pe agenda discuțiilor de la Comisia pentru controlul activității SIE: Preocupări privind alegerile prezidențiale
02 apr 2025, 10:02
Haos în Camera Deputaților, după afirmațiile lui Neamțu. USR refuză să participe
01 apr 2025, 16:32
Moţiune simplă contra ministrului Energiei, Sebastian Burduja. REZULTAT vot în Senat - Update
31 Martie 2025, 16:52
Accesul la fizioterapie, o prioritate pentru Senat: Soluții legislative pentru un sistem de sănătate echitabil
28 Martie 2025, 09:27
Parlamentarii AUR încetează greva şi revin la şedinţele de plen şi în comisii
24 Martie 2025, 14:37
Deputații își cumpără bilete de avion și cazări în străinătate de 7 milioane de lei
14 Martie 2025, 10:55
Parlamentul dă undă verde unei comisii speciale comune pentru combaterea traficului de persoane
11 Martie 2025, 13:18
România, la coada clasamentului în ceea ce priveşte prezenţa femeilor în Parlament
08 Martie 2025, 08:21
Sindicatele funcţionarilor publici şi a personalului contractual din Senat protestează împotriva  modului în care s-a impus noul Regulament de organizare și funcționare a serviciilor
07 Martie 2025, 12:18
“Fără droguri la volan”, dezbatere crucială în Senat. Care e scopul
03 Martie 2025, 20:02
Ordonanţa "trenuleţ", adoptată tacit în Senat
03 Martie 2025, 18:46
Scandal uriaș în Parlament între Raluca Turcan și deputaţi ai AUR şi S.O.S: "Este un atac, rușinos!" / "Aţi găsit Coiful dacic?"
03 Martie 2025, 18:32
Toni Greblă, cererea de revocare, vot în plen la Parlament
28 feb 2025, 08:03
Coaliția în criză: Legea „anti-dronă” salvată de opoziția de la USR. Ciolacu a convocat o ședință de urgență. Alexandru Muraru, atac la "falșii patrioți" care au vrut să oprească legea
19 feb 2025, 20:21
Consultări de urgență în Parlament după cazul Nordis. Daniel Zamfir anunță modificări cheie în achizițiile imobiliare
07 feb 2025, 17:57
Cele mai noi știri
acum 19 minute
Pantera neagră revine. Unde ar fi fost văzută de această dată
acum 28 de minute
AUR depune astăzi, până la ora 24:00, moțiunile de cenzură. Contre Putere - Opoziție pe calendar
acum 35 de minute
Chinezii vizitează Parlamentul European pentru prima dată în ultimii șapte ani
acum 40 de minute
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 42 de minute
Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla
acum 1 ora 18 minute
Excursie și lux pe bani publici. Director și 30 de angajați MIPE, la Nisa într-un „training” de 100.000 de euro - reacția ministrului Pîslaru
acum 1 ora 38 minute
"Și Trump are poze cu Putin"! Doi politicieni AUR cer demisia Oanei Țoiu: "Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă"!
acum 1 ora 40 minute
Nicușor Dan se amuză pe tema coaliției de guvernare. ”Până când?” întreabă președintele
Cele mai citite știri
acum 8 ore 20 minute
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 2 Septembrie 2025
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
acum 5 ore 33 minute
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
acum 6 ore 1 minute
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 2 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel