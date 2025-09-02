Testul pentru coaliție din Parlament. Bolojan: Vedeți că de multe ori pari singur

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre testul pe care îl va avea de dat coaliția de guvernare, în perioada următoare.

Premierul Ilie Bolojan susține că soliditatea actualei coaliții de guvernare va fi testată cu prilejul dezbaterii viitoarei moțiuni de cenzură pe care Opoziția ar urma să o depună.

„Atunci când faci o reducere de cheltuieli, nu ești aplaudat”

El a declarat, marți seară, la Digi24, că măsurile adoptate în această perioadă nu sunt populare și că, din acest motiv, „nu este ușor să armonizezi patru partide plus grupul minorităților să susțină proiecte delicate”.

„Atunci când faci o reducere de cheltuieli, indiferent cum faci lucrurile, nu ești aplaudat. Probabil că vom avea moțiuni de cenzură sau moțiune de cenzură depusă. Așa înțeleg că va urma să se întâmple și vom vedea soliditatea coaliției la votul pentru moțiunea de cenzură. Trebuie să recunoaștem că nu e ușor să armonizezi patru partide plus grupul minorităților să susțină proiecte delicate.

Și dacă ar fi un singur partid, ar fi delicat să le pui în practică, pentru că ele înseamnă tot felul de constrângeri, dar nu legate de un partid sau de altul, ci pur și simplu înseamnă un deranj, înseamnă lucruri care nu sună bine, înseamnă că nu dai vești bune. Și vedeți că de multe ori pari singur, pentru că atunci când dai vești care nu sună bine, nu se înghesuie nimeni să le susțină. Dacă sunt vești bune, acolo sunt mai mulți oameni care le susțin, care le dau”, a afirmat șeful Executivului, potrivit Agerpres.

