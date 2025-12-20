Toți știu asta, dar nimeni nu vrea să recunoască: Viorica Dăncilă dă, încă o dată, cărțile pe față despre cum sunt favorizate, în România, companiile străine

De ce se întâmplă asta? Este o enigmă pur românească. Dar ceea e știm este că se perpetuează, de la nivel decizional în jos.

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a atras atenția, încă o dată, asupra unei modificări care favorizează - uimitor - străinii!

În acest sens, Viorica Dăncilă a vorbit, în emisiunea realizată de către jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la DCNews, ”Ce se întâmplă”, despre ”distrugerea capitalului românesc, a antreprenorilor români”.

”Sancționezi doar mediul antreprenorial românesc, mici antreprenori, în timp ce favorizezi companiile mari”

”Crește impozitul la dividende. Eu l-am dus la 5%, tocmai pentru a ajuta mediul antreprenorial românesc, în timp ce la marile companii, companiile cu profit de peste 50 de milioane de euro, scazi impozitul pe cifra de afaceri. Păi aceste companii nu au dividende. Deci sancționezi doar mediul antreprenorial românesc, mici antreprenori, în timp ce favorizezi companiile mari. Întrebarea care cred că-i macină pe foarte mulți români este de ce iau aceste decizii, de ce nu se gândesc la un program de redresare economică a României și se guvernează numai prin conjugarea verbului a tăia” a punctat Viorica Dăncilă, în emisiunea DCNews.

Impozitul pe veniturile din dividende se va majora de la 10% la 16%, începând cu dividendele distribuite din data de 1 ianuarie 2026. În doar câțiva ani, impozitul pe dividende a crescut de la 5% la 16%.