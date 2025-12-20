€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Politica Toți știu asta, dar nimeni nu vrea să recunoască: Viorica Dăncilă dă, încă o dată, cărțile pe față despre cum sunt favorizate, în România, companiile străine
Data publicării: 10:24 20 Dec 2025

Toți știu asta, dar nimeni nu vrea să recunoască: Viorica Dăncilă dă, încă o dată, cărțile pe față despre cum sunt favorizate, în România, companiile străine
Autor: Roxana Neagu

afaceri pierderi stat foto pexels ilustrativ
 

Cine a muncit atât pentru o companie străină, cât și pentru una românească știe cel mai bine cum sunt favorizate multinaționalele în defavoarea afacerilor românești, de la legislație, până la controale.

De ce se întâmplă asta? Este o enigmă pur românească. Dar ceea e știm este că se perpetuează, de la nivel decizional în jos. 

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a atras atenția, încă o dată, asupra unei modificări care favorizează - uimitor - străinii! 

În acest sens, Viorica Dăncilă a vorbit, în emisiunea realizată de către jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la DCNews, ”Ce se întâmplă”, despre ”distrugerea capitalului românesc, a antreprenorilor români”. 

”Sancționezi doar mediul antreprenorial românesc, mici antreprenori, în timp ce favorizezi companiile mari”

”Crește impozitul la dividende. Eu l-am dus la 5%, tocmai pentru a ajuta mediul antreprenorial românesc, în timp ce la marile companii, companiile cu profit de peste 50 de milioane de euro, scazi impozitul pe cifra de afaceri. Păi aceste companii nu au dividende. Deci sancționezi doar mediul antreprenorial românesc, mici antreprenori, în timp ce favorizezi companiile mari. Întrebarea care cred că-i macină pe foarte mulți români este de ce iau aceste decizii, de ce nu se gândesc la un program de redresare economică a României și se guvernează numai prin conjugarea verbului a tăia” a punctat Viorica Dăncilă, în emisiunea DCNews. 

Impozitul pe veniturile din dividende se va majora de la 10% la 16%, începând cu dividendele distribuite din data de 1 ianuarie 2026. În doar câțiva ani, impozitul pe dividende a crescut de la 5% la 16%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dividende
impozit
creste impozitul
2026
viorica dancila
companii straine
mici afaceri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Toți știu asta, dar nimeni nu vrea să recunoască: Viorica Dăncilă dă, încă o dată, cărțile pe față despre cum sunt favorizate, în România, companiile străine
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Vârstnică din Cluj, acuzată că i-a vândut petarde unui poliţist sub acoperire. S-a ales cu dosar penal, iar 1.700 kg de articole pirotehnice au fost confiscate
Publicat acum 2 ore si 20 minute
ANM, val de alerte meteo de Cod Galben de fenomene severe imediate - 20 decembrie. Ultimele informații de la meteorologi
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Un campion la box riscă să fie executat după ce a participat la proteste
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Ucraina va primi, din ianuarie, arme și din România, nu doar din Polonia, anunță comandantul Keller (NATO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Dec 2025
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 18 Dec 2025
Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic
Publicat pe 18 Dec 2025
A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România
Publicat pe 18 Dec 2025
Solstițiul de iarnă, 21 decembrie. Impact pentru patru zodii
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close