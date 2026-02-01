Cătălin Predoiu, avertisment privind interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: Va creea frustrare și curiozitate excesivă

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, susține că interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale în România, după modelul altor țări, nu va rezolva problema de fond. În plus, potrivit acestuia, o astfel de măsură ar fi foarte greu de aplicat în țara noastră cu mijloacele din prezent, optând în schimb pentru mai multe investiții în educație.

Totodată, Predoiu spune că interdicția totală a rețelelor sociale pentru copii nu va face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă în rândul acestora.

"De principiu, nu sunt pentru interdicții. Chiar și în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conținut online. Nu rezolvă problema de fond: codul moral educat. Mai ales că o asemenea măsură e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent. Platformele online au și numeroase beneficii atunci când sunt folosite responsabil (stimularea creativității și menținerea legăturii cu alți copii, acces rapid la informație etc).

În plus, multe activități școlare și extracurriculare presupun deja utilizarea internetului. Cum poți să oprești toți minorii să aibă acces online la anumite platforme?! Greu de aplicat, repet. Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție. Ușor de depășit un astfel de obstacol cu mijloacele prezente. Soluția reală nu poate veni decât din educație solidă și serioasă, pentru că libertatea fără educație este la fel de periculoasă.

Cătălin Predoiu: Ideea e să investim în educație

⁠În ceea ce privește relația minorilor cu conținutul online, ideea e să investim în educație. Rolul educației sociale și digitale este esențial. Curricula școlară ar trebui să includă cursuri care vizează o anumită axiologie și explicații privind pericolele pentru minori din lumea online. Copiii trebuie învățați să recunoască informațiile false, manipularea, discursul instigator la ură sau comportamente toxice din mediul online. Fără aceste repere, ei pot ajunge ușor victime ale dezinformării, ale presiunii de grup sau ale persoanelor care profită de lipsa lor de experiență.

Aș face o paralelă într-un alt plan cu taberele de pregătire fizică atât de populare în secolul trecut, în care se consolidau valorile morale și fizice ale copiilor de la o vârstă fragedă. Pentru a se descurca în natură, inclusiv în situații de pericol. A fost o soluție inteligentă la realitatea vremurilor acelea. Nu s-a mers pe interdicția copiilor de a intra în pădure. Interdicția pentru minorii sub 15 ani de a accesa conținutul online nu rezolvă nimic, în plus va bloca resurse imense pentru aplicarea interdicției și va umple centrele de detenție cu minori.

În schimb, educația socială îi poate ajuta pe copii să își dezvolte gândirea critică, empatia și capacitatea de a lua decizii responsabile. În loc să li se spună: „Nu ai voie!” este mult mai eficient să li se explice de ce și cum să se protejeze. Dialogul deschis cu părinții și profesorii, stabilirea unor reguli clare și adaptate vârstei și exemplul personal sunt elemente esențiale pentru o relație sănătoasă cu mediului online.

Avem nevoie de un sistem bine pus la punct

Cum spuneam, ca să poți aplica o astfel de interdicție trebuie să pui în funcțiune un anumit sistem. Acest sistem ar trebui să fie capabil să detecteze când și de unde, cineva a intrat pe un anumit conținut. Ceea ce presupune evident înregistrări în baze de date și supraveghere în masă. Cred că e un drum care ridică la rândul său multe pericole. Mai ales în ceea ce privește limitele democrației.

Chiar și în privința copiilor ajunși la vârsta majoratului și a libertății de expresie, sunt de principiu împotriva interdicțiilor. Am fost adesea criticat pe nedrept pentru că Poliția sancționează un anumit tip de conținut online sau că sancționează campania electorală online după închiderea campaniei. Dar aceasta este prevederea legii române în vigoare. Poliția este obligată să o aplice. Dacă se schimbă legea pe ideea de „libertate de exprimare” totală e una, dacă se merge pe ideea de interdicții de conținut, e alta.

„Problema nu este existența platformelor online, ci modul în care sunt folosite”

Eu cred că există și o cale de mijloc, axată pe „libertate de exprimare”, dar cu interdicție de conținut privind instigarea la violență și conținut violent. E o iluzie să crezi că în actualul stadiu de dezvoltare a tehnologiei, poți să interzici pe oricine postează un anumit tip de conținut. Sfera interdicției trebuie să fie foarte îngustă, tot ce e legat de ideea de violență și vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană.

În concluzie, problema nu este existența platformelor online, ci modul în care sunt folosite. Interzicerea lor nu îi pregătește pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educație socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinți și profesori) și comunicare, îi ajută să navigheze în siguranță în mediul digital și să nu cadă pradă instigării sau influențelor negative din online.

Am făcut aceste precizări strict din perspectivă de avocat, senator și membru al unui partid care are în „ADN-ul său ideologic” libertatea și valori conservatoare în general. În alte cuvinte, un punct de vedere politic, nu administrativ. Ministerul de Interne nu are atribuția stabilirii unor limite legale de libertate în materie de liberă exprimare și acces la informație, ci doar de a aplica ce legiferează Parlamentul în această materie", a scris Cătălin Predoiu pe pagina sa de Facebook.