Sorin Grindeanu, reacție la scandalul pe buget: PSD merge până la capăt! Dacă vor să conducă sacrificând pensionarii și copiii, atunci le urăm drum bun
Data publicării: 19:31 18 Mar 2026

Sorin Grindeanu, reacție la scandalul pe buget: PSD merge până la capăt! Dacă vor să conducă sacrificând pensionarii și copiii, atunci le urăm drum bun
Autor: Tiberiu Vasile

psd sorin grindeanu Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

PSD amenință că nu va vota bugetul național dacă amendamentele pentru copiii cu dizabilități și pensionari nu sunt incluse.”

O zi tensionată în Parlament s-a încheiat cu declarații ferme din partea PSD, după ce discuțiile asupra bugetului național au fost marcate de numeroase conflicte între majoritatea formată ad-hoc din USR-PNL-AUR-POT.

Subiectul central al disputei a fost reprezentat de amendamentele PSD pentru copiii cu dizabilități și pensionari. Partidul social-democrat a anunțat că nu va susține bugetul dacă aceste propuneri nu vor fi incluse, avertizând că nu va ceda presiunilor politice.

Declarația lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat:PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!

CITEȘTE ȘI: Daniel Băluță acuză: PNL, USR și AUR au blocat ajutoarele pentru copiii cu dizabilități și milioane de pensionari

Buget 2026. Ministrul Florin Manole acuză PNL, USR și AUR că ignoră pensionarii și copiii cu dizabilități
 

