Reformă militară în Ucraina: Sporuri pentru militari și plan de demobilizare
Data publicării: 23:54 01 Mai 2026

Autor: Tiberiu Vasile

razboi ucraina Război Ucraina. Foto: Pixabay

Ucraina lucrează la o reformă în armată, cu creșteri salariale pentru militari și demobilizări etapizate, în contextul războiului cu Rusia.

Ucraina începe o reformă a forţelor armate, inclusiv prin sporuri salariale pentru militarii de pe front şi demobilizări pe etape, a anunţat vineri preşedintele Volodimir Zelenski, citat de AFP.

Şeful statului doreşte în special consolidarea sistemului de contracte prin garantarea unor condiţii clar definite şi garantate privind durata serviciului militar.

De anul acesta, va fi posibilă de asemenea demobilizarea treptată a celor înrolaţi mai devreme în timpul războiului declanşat de invazia rusă.

Preşedintele nu a dat alte detalii privind această măsură foarte solicitată; legislaţia actuală nu permite demobilizarea decât după încetarea legii marţiale în vigoare din 2022.

Salariul minim în armată pentru necombatanţi urmează să crească de la 20.000 de hrivne (390 de euro) la 30.000 de hrivne (circa 580 de euro), arată datele ministerului apărării de la Kiev. Zelenski a afirmat că pentru combatanţi sumele vor fi "de câteva ori mai mari".

Detaliile reformei urmează să fie finalizate luna aceasta, iar primele rezultate se vor vedea în iunie, a mai spus şeful statului.

Majoritatea noilor recruţi din armata ucraineană provin din rândul celor mobilizaţi obligatoriu; sistemul este marcat de scandaluri şi criticat pentru inechitate, corupţie şi ineficienţă, arată AFP. Autorităţile au încearcă să atragă soldaţi pe bază de contract, oferind stimulente financiare în special pentru cei din categoria de vârstă 18-24 de ani, şi deschizând birouri de recrutare în străinătate. Până în prezent, aceste eforturi nu au avut efectul dorit, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Ucraina începe să exporte arme, deși încă e în război cu Rusia
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Reformă militară în Ucraina: Sporuri pentru militari și plan de demobilizare
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Bărbatul care a murit, prins sub un tractor, în Cluj, este fostul lider UDMR Csaba Takacs, mentorul lui Kelemen Hunor
Publicat acum 2 ore si 10 minute
FCSB, un nou eșec în play-out-ul Superligii. Scor final cu Csikszereda
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Noi detalii în procesul morții lui Diego Maradona: Fotbalistul suferea de tulburări de bipolaritate și narcisism
Publicat acum 2 ore si 42 minute
Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ilie Bolojan în scandalul SAFE: „E disperat și minte cu nerușinare”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 42 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 14 ore si 34 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 9 ore si 14 minute
Povestea cutremurătoare a unui accident încheiat cu clasicul ”a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale”: 55 de minute a stat tatăl ei lângă ea cât a durat descarcerarea
Publicat acum 13 ore si 15 minute
Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Tânăr de 27 de ani, fiul unui medic din București, s-a incendiat în clinica în care era internat. „Amestec de șoc, neputință, furie”. Ce spun comisarul-șef (r) Untaru și psihologul Leca
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close