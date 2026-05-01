Trafic de droguri pe litoral de 1 Mai: Tânăr româno-sirian prins cu peste 11 kg de canabis

Un tânăr de 25 de ani, cu dublă cetăţenie - siriană şi română, a fost reţinut după ce a fost prins pe autostrada A2 cu peste 11 kilograme de canabis în maşină, substanţă ce era destinată vânzării către consumatori aflaţi pe litoral.

La data de 1 mai, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au dispus reţinerea unui inculpat, în vârstă de 25 de ani, persoană cu dublă cetăţenie, siriană şi română, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc. Măsura a fost luată după ce, ieri, inculpatul a fost prins în flagrant, pe Autostrada A2, nod ieşire Cernica, în timp ce deţinea în autoturismul cu care se deplasa, peste 11 kilograme canabis, drog de risc, a transmis DIICOT.

Vânzare pe litoral

Cercetările au reliefat că substanţa interzisă era destinată vânzării către consumatori aflaţi pe litoral.

Ulterior, au fost puse în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară, fiind găsite şi ridicate alte circa 5 kilograme de canabis, porţionate în zece pungi, circa 25 grame rezină de canabis, 3 cântare electronice de mare precizie, precum şi alte mijloace de probă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de arestare preventive a inculpatului, pentru 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.

Acţiunea a beneficiat de suportul poliţiştilor Brigăzii Autostrăzi, conform Agerpres.

