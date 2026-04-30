Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Mesaje de Ziua Muncii. Urări de 1 Mai pentru colegi și prieteni
Data publicării: 12:39 30 Apr 2026

Mesaje de Ziua Muncii. Urări de 1 Mai pentru colegi și prieteni
Autor: Dana Mihai

Fie că alegi un mesaj serios, motivațional sau unul plin de umor, câteva cuvinte potrivite pot face ziua mai frumoasă.

Mesaje de Ziua Muncii pentru colegi 

Ziua Muncii este un bun prilej să le mulțumești colegilor pentru sprijin, colaborare și momentele petrecute împreună la serviciu. Iată câteva idei de mesaje:

  • La mulți ani de 1 Mai! Îți doresc mult succes, energie și cât mai multe realizări profesionale.

  • Să ai parte de o zi de 1 Mai relaxantă și de un an plin de reușite la muncă!

  • Mulțumesc pentru colaborare și sprijin! Un 1 Mai liniștit și plin de voie bună!

  • Sărbătorește munca și rezultatele tale! La mulți ani de Ziua Muncii!

  • Un 1 Mai cu relaxare, zâmbete și planuri frumoase pentru viitor!

Urări haioase pentru colegii de serviciu

  • La mulți ani de 1 Mai! Azi muncim… la grătar!

  • Să ai o zi liberă productivă… la relaxare!

  • De 1 Mai, singura ședință acceptată e cea de la picnic!

  • Muncim tot anul, azi ne odihnim profesionist!

  • La mulți ani! Sper ca singurul ‘deadline’ de azi să fie terminarea porției de mici!

  • Deadline-ul de azi: să nu rămână niciun mic neconsumat!

  • La mulți ani! Azi dăm ‘reply all’ doar la invitațiile la grătar!

  • Să ai parte de un 1 Mai fără emailuri și cu multă voie bună!

  • Out of office: ocupat cu relaxarea!

  • Astăzi nu lucrăm… doar testăm rezistența la distracție!

1 mai mesaje
1 mai
mesaje
