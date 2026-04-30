Mesaje de Ziua Muncii. Urări de 1 Mai pentru colegi și prieteni

Ziua Muncii este un bun prilej să le mulțumești colegilor pentru sprijin, colaborare și momentele petrecute împreună la serviciu. Iată câteva idei de mesaje:

Un 1 Mai cu relaxare, zâmbete și planuri frumoase pentru viitor!

Sărbătorește munca și rezultatele tale! La mulți ani de Ziua Muncii!

Mulțumesc pentru colaborare și sprijin! Un 1 Mai liniștit și plin de voie bună!

Să ai parte de o zi de 1 Mai relaxantă și de un an plin de reușite la muncă!

La mulți ani de 1 Mai! Îți doresc mult succes, energie și cât mai multe realizări profesionale.

La mulți ani de 1 Mai! Azi muncim… la grătar!

Să ai o zi liberă productivă… la relaxare!

De 1 Mai, singura ședință acceptată e cea de la picnic!

Muncim tot anul, azi ne odihnim profesionist!

La mulți ani! Sper ca singurul ‘deadline’ de azi să fie terminarea porției de mici!

Deadline-ul de azi: să nu rămână niciun mic neconsumat!

La mulți ani! Azi dăm ‘reply all’ doar la invitațiile la grătar!

Să ai parte de un 1 Mai fără emailuri și cu multă voie bună!

Out of office: ocupat cu relaxarea!