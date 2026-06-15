Doi bărbați, atacați de urs în Harghita

Sursa Foto: Agerpres

Doi bărbaţi au fost răniţi după ce au fost atacaţi de un urs, în zona Caşinu Nou.

Doi bărbaţi au fost răniţi, luni, în urma unui atac de urs produs în zona localităţii Caşinu Nou, victimele fiind transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea-Ciuc, a anunţat vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, atacul a avut loc în timp ce unul dintre bărbaţi, în vârstă de 52 de ani, curăţa un izvor folosit pentru adăparea animalelor.

În ajutorul său a sărit un coleg, în vârstă de 29 de ani, aflat în zonă, ambii bărbaţi suferind leziuni.

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Urs de 300 de kilograme

Într-o înregistrare făcută la spital, în care apare şi bărbatul de 52 de ani, Borboly povesteşte că acesta a fost surprins de un urs care ar avea 300 de kilograme.

"Ursul a vrut să-l omoare pe fermierul de 52 de ani. Telefonul mobil a împiedicat ca ursul să-i secţioneze artera de la picior. Din fericire, colegul său de 29 de ani, aflat în zonă, i-a venit în ajutor. Atunci ursul s-a întors spre el şi i-a sfâşiat grav genunchiul şi piciorul. Dacă acest tânăr nu ar fi fost acolo, astăzi fermierul de 52 de ani nu ar mai fi printre noi", se arată în postarea de pe Facebook.

Borboly Csaba mai spune că zona Caşin este de secole patria creşterii animalelor şi au existat dintotdeauna pagube provocate de animale sălbatice, dar acum omul a devenit prada acestora, ceea ce este îngrijorător.

În context, vicepreşedintele CJ Harghita a făcut referire la legea privind prevenirea şi combaterea atacurilor de urs brun, care a fost trimisă la Curtea Constituţională de preşedintele României, după adoptarea ei de către Parlament.

Totodată, Borboly a afirma că, în unele ţări unde populaţia de urşi este supradimensionată, este nevoie ca Uniunea Europeană să schimbe statutul de protecţie al ursului, după modelul modificărilor aplicate în cazul lupului.

Primarul comunei Plăieşii de Jos, de care aparţine localitatea Caşinu Nou, András Tamás, a precizat, pentru Agerpres, că incidentul a avut loc pe o păşune aflată la distanţă mare de localitate, unde cei doi se aflau cu oile. Acesta a mai spus că în cursul zilei de marţi ar urma să se ia o decizie legată de extragerea ursului.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea-Ciuc, Kiss Edit, a precizat, la solicitarea Agerpres, că cei doi bărbaţi au ajuns la Unitatea de Primi Urgenţe cu răni cauzate de un urs şi după ce au primit îngrijiri de specialitate au fost internaţi în Secţia de Boli Infecţioase.

"În cursul zilei de 15.06.2026, doi bărbaţi din Caşinu Nou au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe din Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc cu răni cauzate de un urs. Un bărbat de 51 de ani are plăgi muşcate pe coapsă, gambă şi antebraţ, precum şi fractură de os carpian. Un bărbat de 29 de ani are plăgi muşcate pe coapsă şi gambă. Au primit îngrijirile medicale necesare, iar în momentul de faţă amândoi sunt internaţi pe Secţia de Boli Infecţioase a spitalului pentru tratament de specialitate", a transmis purtătorul de cuvânt al SJU Miercurea-Ciuc.