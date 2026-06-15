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Donald Trump anunță că acordul cu Iranul a fost semnat

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 15 Iun 2026
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donald trump sua
Donald Trump, președintele american.Sursa foto: Agerpres

Acordul cu Iranul a fost semnat, a declarat luni preşedintele american Donald Trump, sosit în Franţa pentru summitul G7, transmit Reuters şi AFP.

Cu puţin timp înainte, înalţi responsabili americani au declarat că Statele Unite şi Iranul au semnat în format digital un memoradum de înţelegere pentru soluţionarea conflictului declanşat în urmă cu aproape patru luni.

Memorandumul a fost semnat de preşedintele american Donald Trump, de vicepreşedintele JD Vance şi de preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, le-a spus un oficial american reporterilor, precizând că o ceremonie oficială de semnare va avea loc vineri.

Detaliile acordului-cadru urmează să fie făcute publice în următoarele 24-48 de ore, a indicat un al doilea oficial.

Deocamdată nu există o confirmare din partea Teheranului, notează Agerpres.

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