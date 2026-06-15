Mihai Eminescu, celebrat la Sofia: Placa memorială din fața Ambasadei României a fost restaurată

Portret al poetului Mihai Eminescu. Sursa foto: Agerpres

O placă memorială restaurată cu basorelieful poetului naţional Mihai Eminescu a fost dezvelită luni în faţa Ambasadei României de la Sofia, transmite Agerpres.

La ceremonie au participat ambasadoarea României în Bulgaria, Brânduşa Predescu, ambasadorul Republicii Moldova, Emil Jacotă, viceprimarul oraşului Sofia pentru cultură şi turism, Irina Dakova, primarul districtului Slatina, sector administrativ al capitalei bulgare, Gheorghi Iliev, diplomaţi şi invitaţi oficiali.

Ambasadoarea României a declarat că evenimentul are loc în ziua în care este comemorată moartea lui Eminescu, poetul naţional atât al României, cât şi al Republicii Moldova.

Ambasadoarea Brânduşa Predescu a amintit că placa memorială a fost confecţionată în România şi donată municipalităţii Sofia în urmă cu 26 de ani, iar restaurarea sa a fost realizată de Primăria Sofia şi de districtul Slatina, pe teritoriul căruia se află şi Ambasada României. Bulevardul pe care este situată misiunea diplomatică poartă numele marelui poet, a spus diplomata.

Ambasadoarea a mulţumit autorităţilor din Sofia şi din districtul Slatina pentru restaurarea completă a plăcii memoriale, realizată într-un timp record, în cooperare cu partea română şi cu finanţare asigurată integral de către acestea, potrivit Ambasadei României. De asemenea, Brânduşa Predescu a adresat felicitări speciale profesorilor şi lectorilor de limba română din Sofia, dintre care unii au fost prezenţi la eveniment, precum şi directorului Liceului Profilat cu Studii Intensive de Limbă Română, care poartă, de asemenea, numele lui Mihai Eminescu.

În Sofia se derulează mai multe proiecte dedicate marelui poet al naţiunii noastre, Mihai Eminescu, a declarat ambasadorul Republicii Moldova, Emil Jacotă, exprimându-şi speranţa că astfel de iniţiative se vor multiplica. Am dori să vedem un bust al lui Mihai Eminescu în capitala Bulgariei şi, de ce nu, noua staţie de metrou din apropiere, aflată în prezent în construcţie, să poarte numele lui Mihai Eminescu, a sugerat el, conform BTA.

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"Poezia atinge inima fiecărei persoane"

Viceprimarul oraşului Sofia responsabil de cultură şi turism, Irina Dakova, a subliniat că evenimentul este foarte important nu doar pentru relaţiile bilaterale, ci şi pentru diplomaţia culturală, pe care municipalitatea din Sofia a susţinut-o mereu.

"Ce legătură mai bună există între popoare decât cultura? Poezia atinge inima fiecărei persoane", a spus primarul districtului Slatina, Gheorghi Iliev, adăugând că este fericit că "vom avea un nou loc în care să le putem spune această poveste copiilor noştri".

Mihai Eminescu (1850-1889) este considerat cel mai influent şi celebrat poet din literatura română. Figură marcantă a Romantismului, creaţiile lui încorporează motive filozofice, mitologice şi folclorice. Cea mai cunoscută operă a sa este poemul Luceafărul, considerat o capodoperă a literaturii române. În afară de poezie, a mai scris proză, articole jurnalistice şi texte filozofice.