Din saloanele de coafură în ocean. Soluție inedită pentru diminuarea poluării

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O nouă inițiativă de mediu propune o soluție neobișnuită pentru protejarea oceanelor.

Ideea folosirii părului uman pentru a diminua poluarea se bazează pe construirea de bariere din șuvițe de păr. Acestea sunt desfășurate în anumite zone ale litoralului, funcționând ca un absorbant pentru deversările de petrol și contaminarea cu plastic.

Proiect nou în Brazilia, inspirat din Chila și SUA

Tehnologia este deja folosită în Chile și SUA și a fost model de inspirație și pentru Mariana Robrahn, fondatoarea organizației neguvernamentale Fiotrar, să dezvolte un proiect asemănător în Brazilia.

Testele au fost făcute pentru prima dată în Enseada de Bom Jesus, pe malul Golfului Guanabara, în statul Rio de Janeiro, Brazilia, acolo unde se află deja o barieră pentru reținerea deșeurilor.

„Aceste filtre sunt fixate de bariera plutitoare portocalie care reține deșeurile. O folosim drept suport pentru bariera Fiotrar”, a spus Ana Beatriz Gonçalves, inginer de mediu și, totodată, responsabilă cu întreținerea săptămână de săptămână a noilor dispozitive ecologice.

În momentul de față, în Golful Guanabara, în locul micilor ambarcațiuni cu pescari ce aruncă plase, poți vedea un fel de cilindru umplut cu păr, lansat la apă, cu scopul de a forma o barieră ce captează biodieselul, petrolul, plastic sau alte substanțe poluante.

Cât timp pot rămâne barierele cu păr

Barierele pot rămâne în mare până la 4 luni și colectează poluarea provenită de la nave, deversări ilegale și alte surse de contaminare, afirmă Caroline Carvalho, chimistă în cadrul acestui proiect.

Multe saloane de coafură braziliene alimentează cu păr inițiativa, deoarece este o țară cu un număr mare de saloane de coafură, fapt care îi dă un potențial uriaș, pentru că principala materie primă este aproape inepuizabilă.

Aproximativ o duzină de saloane de coafură donează părul tăiat, care nu va mai fi utilizat pentru confecționarea perucilor, cu scopul producerii acestor „pături ecologice”.

Și blana animalelor poate fi folosită

Totodată, blana animalelor poate fi utilizată pentru filtrarea și absorbția petrolului.

Mariana Robrahn, fondatoarea ONG-ului, nu este la prima inițiativă în care utilizează păr uman în scopuri caritabile. În anul 2013 a lansat proiectul „Cabelegria”, care viza confecționarea de peruci din păr donat pentru bolnavii de cancer.

Din cauza navelor care sosesc și pleacă des, Golful Guanabara se confruntă de mult timp cu poluare și, astfel, a fost ales ca loc de testare.

Într-un interviu pentr agenției AP, Sérgio Carvalho, un localnic ce se ocupă cu pescuitul, a vorbit despre contaminarea cu poluanți în zonă.

Speranța pescarilor

„Când ieșim la pescuit cu plasele, ne confruntăm cu efectele deversărilor de petrol. Petrolul rămâne la suprafață, dar afectează totul până la o adâncime de aproximativ un metru și jumătate. Peștii dispar”, a declarat el.

Speranța comunității pescarilor, dar și a tuturor organizațiilor de mediu din acest proiect, este ca aceste bariere din păr să ajute refacerea ecosistemelor și la diminuarea poluării din golf, notează Euronews.

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