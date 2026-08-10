Depozit neconform de deșeuri din Săveni, Botoșani, închis și ecologizat. Proiectul intră în etapa de evaluare a impactului asupra mediului

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Administrația Fondului pentru Mediu pregătește lucrări de închidere și ecologizare a depozitului neconform de deșeuri de clasa B din orașul Săveni, județul Botoșani. Proiectul, propus în extravilanul satului Bodeasa, a intrat în etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, iar publicul poate transmite observații în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

”Administrația Fondului pentru Mediu, titular al proiectului „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa ”B” oraș Săveni, județul Botoșani”, propus a fi amplasat în extravilanul satului Bodeasa, orașul Săveni, județul Botoșani, identificat prin CF 53193” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Botoșani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa ”B” oraș Săveni, județul Botoșani”, propus a fi amplasat în extravilanul satului Bodeasa, orașul Săveni, județul Botoșani, identificat prin CF 53193, titular: Administrația Fondului pentru Mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Botoșani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 44, jud. Botoșani, Cod 710186, în zilele de luni – vineri, între orele 8:00 – 16:00, precum şi la următoarea adresă de internet https://djmbt.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului” arată un comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu.